Mulher de 64 anos é a primeira morte por dengue em Londrina em 2024

Uma mulher de 64 anos e que tinha comorbidades foi a primeira moradora da cidade a perder a vida em decorrência da dengue neste ano em Londrina.





O óbito foi registrado no dia 31 janeiro e após análise das circunstâncias do falecimento a confirmação da causa foi feita nesta sexta-feira (9) pela secretaria municipal de Saúde. Desde o início de 2024 já são 5.412 casos notificados da doença, com 1.106 confirmações, 1.168 descartados e 3.138 aguardando o resultado.



Diferentemente dos anos anteriores, o município deverá ter uma epidemia concentrada na região sul, hoje localidade que mais preocupa.





“O momento epidemiológico é preocupante. Em que se pese não estarmos num momento de epidemia de dengue, os dados mostram a necessidade de intensificar as ações, principalmente na zona sul da cidade, para que consigamos ‘frear’ os números nas próximas semanas”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.



Entre as ações que serão colocadas em prática estão a realização de mutirões de limpeza no conjunto União da Vitória e aplicação de inseticida residual nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e escolas municipais da zona sul, por meio de bomba costal.





“Esse veneno fica impregnado na localidade onde é dispersado. Quando o mosquito pousar, vai se contaminar e consequentemente morrer”, explicou. “A aplicação tem o objetivo de proteger a localidade com grande circulação de pessoas”, completou.



O fumacê, que iniciou no dia 19 de janeiro em diversos bairros, já teve os cinco ciclos encerrados. De acordo com Machado, houve diminuição nos casos notificados nestes lugares.





A partir deste sábado (10) o inseticida voltará a ser utilizado, desta vez em outras localidades das regiões sul e oeste, como Franciscato, Piza, jardim Igapó, Columbia, Olímpico e Parque Universidade. No total, as caminhonetes vão percorrer cerca de 900 quarteirões.

“É muito importante que concomitante com o fumacê também consigamos avançar na remoção dos criadouros, porque não basta matar o mosquito na fase adulta, se não eliminar os criadouros. Nessa atividade toda a população tem a responsabilidade, com cada um fazendo a sua parte. O cenário mostra que quase 90% dos focos estão nos domicílios”, alertou.





O sorotipo predominante na cidade é o um, o mesmo de 2023.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: