Mutirão de aparelhos auditivos em Londrina entrega 343 próteses até o fim de novembro

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) e o Iles (Instituto Londrinense de Educação de Surdos), promoveu, na manhã desta quarta-feira (13) a 7ª etapa do Mutirão de Aparelhos Auditivos. Foram entregues cerca de 140 aparelhos para 70 pacientes. Outras 203 próteses auditivas ainda serão entregues até o fim do mês de novembro.





O mutirão já entregou cerca de 15 mil aparelhos desde 2017, quando o programa começou. Foram mais de R$ 4,6 milhões investidos nesta política pública que atendeu pessoas de todas as idades.

O secretário de Saúde, Felippe Machado, aponta que essa parece ser uma ação simples, mas tem uma grande repercussão na qualidade de vida da população, em especial dos idosos. O aparelho pode custar até R$ 15 mil para quem usa nos dois ouvidos, um valor inacessível para a grande maioria das pessoas.





“A Prefeitura de Londrina investiu recursos próprios, e o prefeito Marcelo Belinati nos determinou que fizéssemos essa grande ação em parceria com o Iles. Nós chegamos à etapa final desse mutirão e, cumprindo o prometido, vamos zerar a fila de espera para aparelhos auditivos”, disse Machado.

A presidente do Iles, Tirza Hirata, explicou que o paciente recebe diversos atendimentos dentro da instituição. “Aqui, nós fazemos todos os exames necessários e, se houver indicação de aparelho, ele também recebe o aparelho aqui. Nós oferecemos ainda a manutenção, o acompanhamento e fonoterapia para adaptação ao aparelho, tudo feito pelo SUS, sem custo nenhum para o paciente” disse.





Hirata acrescenta que há casos de pacientes que chegam a levar de 30 a 40 dias para fazer todos os exames e poder receber o aparelho auditivo.





A dona Vilma Alves Gouveia, de 79 anos, recebeu o aparelho e afirmou que não via a hora de escutar melhor. “Eu estou alegre demais, porque é muito difícil, eu não escutava direito. E agora com o aparelho eu vou ter uma vida melhor, se Deus quiser. Eu acho que muita coisa vai melhorar. Antes, as pessoas conversavam na roda e eu não escutava nada, e eu queria ouvir, participar. É chato demais, e agora eu estou muito feliz; só Deus pra pagar esse povo tão bondoso”, relatou.





Qualquer pessoa com desconforto auditivo pode procurar sua UBS (Unidade Básica de Saúde) e passar por avaliação médica. Todos os casos avaliados como necessários serão encaminhados para o atendimento especializado do Iles.





