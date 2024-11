Serviços municipais: Veja o que abre e fecha no feriado desta sexta-feira em Londrina

Parque Municipal Arthur Thomas – Em virtude da reforma realizada na parte interna do Parque Municipal Arthur Thomas, o espaço encontra-se fechado para visitação no momento.

Restaurante Popular – O Restaurante Popular estará fechado na sexta-feira (15). Localizada na Rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Urbano Central, a unidade retoma seus atendimentos na segunda-feira (18), abrindo das 11h às 14h.

Cultura – A programação de eventos culturais em Londrina pode ser acompanhada na página de Instagram da Secretaria Municipal de Cultura. As bibliotecas públicas municipais estarão fechadas na sexta e voltam a atender normalmente na segunda-feira (18).

Serviços como seguro-desemprego e atendimento por WhatsApp devem ser agendados previamente através do site www.londrina.pr.gov.br/trabalho , sendo que a agenda semanal é aberta todas as quintas-feiras, às 8h.

Trabalho, Emprego e Renda – A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) disponibiliza diversos serviços pela internet, inclusive para acesso no feriado. O atendimento presencial retorna na segunda-feira (18).

Todas as UBS fecham para o feriado, inclusive a Unidade do Ouro Branco, que só abrirá para os atendimentos do PA do União da Vitória.

Já o PA do Conjunto Maria Cecília funcionará em horário normal, das 7h à 1h, enquanto o PA do União da Vitória, atualmente sediado na Unidade Básica de Saúde (UBS) Ouro Branco, vai operar das 7h às 23h.

Saúde – Os serviços da Diretoria de Urgência e Emergência (DUES) estarão ativos, incluindo as Unidades de Pronto Atendimento Centro-Oeste e Sabará, o Pronto Atendimento Infantil (PAI) e o Pronto Atendimento (PA) do Leonor, todos esses em funcionamento 24h por dia.

Educação – Todas as unidades escolares que integram a rede municipal de ensino não terão aulas no dia do feriado em Londrina, e abrirão novamente na segunda-feira (18), incluindo as escolas, Centros Municipais de Educação (CMEIs) e Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos conveniados.

CMTU





Em função do feriado nacional da Proclamação da República, os setores administrativos e de atendimento ao público da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) estarão fechados. A retomada das atividades será feita na segunda (18).





Transporte coletivo – Adotará as tabelas de horário relativas aos dias úteis. No Terminal Rodoviário de Londrina (TRL), administrado pela CMTU, haverá expediente somente das equipes operacionais, com recesso dos trabalhos administrativos.





Agentes de trânsito – Atuarão em escala reduzida, com patrulhamento de rotina e monitoramento do tráfego.





Limpeza Urbana – Alguns serviços de limpeza urbana, como varrição de vias e o recolhimento do rejeito e dos resíduos orgânicos, funcionarão normalmente. A capina do mato, no entanto, será suspensa e voltará à ativa na segunda-feira.





Recolhimento do material reciclável – Será feito de modo diferenciado, de acordo com a escala de trabalho de cada cooperativa de catadores. Enquanto a Ecorecin, a Cooper Refum, a Coopermudança e a Coocepeve irão adiantar a coleta para quinta-feira (14), a Cooperoeste e a Cooper Região farão o atendimento durante o feriado. Já a Coopernorth compensará o dia parado na segunda-feira. Para verificar a cooperativa responsável por cada bairro, a população pode acessar o mapa da coleta seletiva no site cmtu.londrina.pr.gov.br.





Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) – Os dois PEVs dos bairros Nova Conquista e Vista Bela, nas regiões leste e norte, estarão fechados para o recebimento de descartes. No sábado (16), os espaços ficarão abertos das 8h às 16h.





Feiras livres e feiras noturnas – Serão realizadas regularmente, com presença facultativa dos comerciantes. Mais informações sobre a programação dos serviços podem ser obtidas pelo telefone (43) 3379-7900, até as 17h de quinta-feira (14).





