'Natação para Todos': projeto da UEL beneficia crianças e adolescentes há 18 anos

Há 18 anos desenvolvendo atividades em aulas semanais de natação com crianças e adolescentes neurodivergentes, o projeto "Natação para Todos" foi criado em 2007 pela UEL (Universidade Estadual de Londrina). A iniciativa, coordenada pela professora Márcia Greguol, de 50 anos, tem suas atividades sendo ministradas todas às terças-feiras (manhã e tarde) e quintas-feiras (apenas à tarde) no CEFE (Centro de Educação Física e Esportes).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O alcance do projeto é amplo, atendendo crianças e adolescentes com diversos tipos de deficiência (motora, visual, intelectual e auditiva), Síndrome de Down e TEA (Transtorno do Espectro Autista).





Publicidade

No início, Márcia Greguol diz que o projeto atendia um número reduzido de crianças em apenas um horário semanal. Atualmente, são mais de 60 alunos que frequentam a piscina uma vez por semana, nos dias disponíveis.





Simone Jaqueline, 32 anos, mãe de Arthur, 10 anos, autista, relata os benefícios da natação. "A água para os autistas é como um calmante, tranquiliza, e com isso ele consegue desenvolver suas habilidades motoras e cognitivas."

Publicidade





A professora Larissa Bobroff, 50 anos, que também participa do projeto auxiliando tecnicamente, destaca a importância da interação social e a relação com os pais. “Eles percebem os benefícios da atividade aquática para seus filhos, mesmo sendo uma vez por semana.”





Publicidade

Alunos do curso de Educação Física colaboram com o projeto, auxiliando no desenvolvimento de atividades, treinos de iniciação à natação, aperfeiçoamento e na prática de técnicas do esporte adaptado.





“Natação para Todos” visa o desenvolvimento de atividades em grupo, promovendo a autonomia das crianças na piscina e estimulando a interação social por meio de momentos lúdicos.

Publicidade





Para se inscrever no projeto, é necessário entrar em contato com a professora Márcia Greguol pelo e-mail ([email protected]) ou telefone (43) 3371-4143 para verificar a disponibilidade de vagas ou o tempo de espera na lista.





Serviço

Publicidade





Local: CEFE, Rodovia Celso Garcia Cid, PR-445, Km 380 - Campus Universitário, Londrina - PR, 86044-766

Horários: Terças-feiras de manhã, 8h30 às 9h15 e das 9h15 às 10h / Terças e Quintas-feiras de tarde das 13h15 às 14h

Coordenadora do Projeto: Márcia Greguol, (43) 9954-0303