'Como Treinar Seu Dragão' domina pré-estreias neste fim de semana em Londrina

Um dos mais queridos enredos do público ganha um live-action mais que aguardado: “Como Treinar Seu Dragão” domina as salas de cinema em sua pré-estreia, com sessões de sábado (7) a quarta-feira (11), em diversos cinemas de Londrina.





De acordo com Sabrina Matos, coordenadora de marketing do Cinesystem (Londrina Norte Shopping) , essa é uma excelente oportunidade para os pais levarem seus filhos para o cinema durante o fim de semana, com diversos horários distribuídos nas salas 1 e 3. Os ingressos podem ser comprados pela internet ou diretamente na bilheteria.





A narrativa gira em torno de Soluço, um jovem sonhador e subestimado pelo pai onde vivem, na ilha de Berk, que testemunha a convivência conflituosa entre seres humanos e dragões. Mas, diferentemente dos seus conterrâneos, o protagonista não tem a habilidade de caçar os dragões. Ao contrário, tentando mostrar seu valor, em vez de matar um temido dragão Fúria da Noite, acaba formando uma improvável amizade com o dragão, que ele chama de Banguela. E isso revela a verdadeira natureza dos “monstros”, colocando em xeque séculos de tradições e crenças da sociedade viking.





Ao lado da corajosa Astrid e do excêntrico ferreiro Bocão Bonarroto, Soluço lidera uma jornada de transformação, questionando o medo que separa os dois mundos. Quando uma antiga ameaça ressurge, colocando em risco tanto os vikings quanto os dragões, a amizade de Soluço e Banguela se torna a única esperança de unir os dois lados. Em cena, coragem, liderança e a busca pela paz, transformando conflitos em verdadeira amizade e cumplicidade. O live-action é uma nostalgia para a criançada que cresceu assistindo a animação da DreamWorks.