Coleta de aparelhos eletrônicos por drive-thru em Londrina ocorre neste fim de semana

Uma coleta de lixo eletrônico acontece neste sábado (29), das 9h às 14h, na praça Nishinomiya (avenida Santos Dumont, em frente ao aeroporto).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Por conta da pandemia de Covid-19, a coleta será feita por meio do sistema drive-thru, de forma que aqueles que quiserem participar possam fazê-lo sem a necessidade de saírem de seus veículos.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Serão aceitos eletroportáteis, eletrodomésticos, computadores e aparelhos telefônicos.





A ação será feita pela ONG E-Letro – Recuperação de Eletrônicos, com apoio da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e da Sema (Secretária Municipal do Ambiente), via Gerência de Educação Ambiental, que estará presente no local para orientar o público e tirar dúvidas sobre lixo eletrônico.