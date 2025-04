Nível do Lago Igapó sobe 50 centímetros depois de noite de chuva intensa

As fortes chuvas ocorridas em Londrina na noite de terça-feira (25), aliadas à mais recente tentativa da Prefeitura de estancar o vazamento de água do Lago Igapó 2, na zona sul, foram responsáveis por subir o nível do cartão-postal em mais de 50 cm.





A Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação está construindo uma ensecadeira para conter o vazamento, detectado em 14 de fevereiro após o rompimento de um vertedouro, de uma vez por todas. A estrutura é uma barragem natural com pedras feita no entorno da tubulação por onde a água segue para o Igapó I.

A construção teve início no sábado (22) e a base foi finalizada na segunda (24), dia em que o nível do Lago 2 chegou a 1,2 metro abaixo do normal. A partir de quinta (27), serão colocadas membranas, semelhantes a um feltro, para que o local seja impermeabilizado por completo, com expectativa de que a intervenção seja concluída até o fim de semana.





Segundo o secretário de Obras, Otávio Gomes, “o cenário no local é muito favorável em relação ao dia de ontem (terça). Com 100% do vazamento estancado, a pasta vai conseguir iniciar o processo de recuperação das comportas”.

Em nota, a Prefeitura mencionou a dispensa do licenciamento ambiental concedida à Secretaria pela Sema (Secretaria Municipal do Ambiente), para que a pasta pudesse “construir a ensecadeira e atuar no lago, decisão amparada pelo Decreto de Emergência assinado pelo prefeito Tiago Amaral e pela Lei Federal 12.651/2012”.





