Nova Maternidade do HU de Londrina registra 1,8 mil partos em um ano

A Nova Maternidade do HU-UEL (Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina) comemorou, nesta quarta-feira (6), seu primeiro ano de atividade com uma solenidade realizada na recepção do novo espaço.





Neste primeiro ano de atividades, a unidade de saúde registrou 8.818 atendimentos obstétricos, 1.845 partos, 1.865 procedimentos cirúrgicos. Além disso, a taxa de aleitamento materno chegou a 94,7%, entre outros serviços que tiveram aumento.

A superintendente do HU, Vivian Feijó, comentou sobre a capacidade do novo espaço trazer melhores condições e resultados para o hospital, juntamente com a equipe multidisciplinar. " Neste momento temos um espaço maior e mais acolhedor, que consegue comportar a grandeza dos resultados atingidos pelo HU."





“Hoje é um dia muito feliz, completamos um ano de trabalho muito bem realizado, com competência e responsabilidade. São muitas pessoas que fizeram parte desta construção”, relatou Jaqueline Leôncio, chefe de enfermagem da Maternidade.





“É motivo de muito orgulho esse trabalho que é feito na Maternidade. Meu agradecimento a cada um de vocês pelo trabalho realizado, que além dos serviços prestados para as pacientes, serve como um campo importante de aprendizado para residentes e alunos da UEL”, afirmou a reitora da UEL, Marta Favaro. Também participaram a cerimônia de comemoração o prefeito eleito Tiago Amaral, profissionais e alunos.





(Com informações da assessoria do HU)