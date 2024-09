Nova onda de calor atinge Londrina e região a partir desta segunda-feira

Uma nova onda de calor atinge Londrina e os municípios da região a partir dessa segunda-feira (2), com as temperaturas ficando até 5 °C acima da média.





De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do paraná), as temperaturas podem chegar a 37 °C durante a semana, o que levanta o alerta para a umidade do ar, que pode prejudicar a saúde em meio ao calor excessivo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Isso tudo se deve a uma massa de ar quente e estável que está sobre a maioria do País, que impede que a frente fria chegue à região com chuvas.





"Essa massa de ar quente bloqueia a entrada no ar frio e das chuvas no Estado, o que contribui para a elevação das temperaturas acima dos 30 °C. A sensação de calor será intensa", relata a meteorologista Angela Beatriz do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

Publicidade





A onda de calor deve se estender ao longo do mês de setembro a bater o recorde histórico de temperaturas mais altas para o mês, superando os valores médios históricos.





CUIDADOS COM A SAÚDE

Publicidade





Além do calor intenso os indices de umidade relativa do ar devem ficar bem baixos podendo levar a complicações na area da saúde como; Sindromes repiratorias, gripes e alergias.







Para minimizar esses efeitos, é importante manter-se hidratado, bebendo bastante água ao longo do dia. Além disso, o uso de umidificadores de ar nos ambientes internos pode ajudar a aumentar a umidade, proporcionando um ambiente mais confortável e saudável.





É essencial também adotar medidas preventivas, como evitar a prática de atividades físicas intensas durante os períodos mais secos, especialmente ao ar livre e manter toalhas úmidas ou recipientes com água nos cômodos, o que pode contribuir para um leve aumento da umidade do ar, reduzindo os desconfortos.