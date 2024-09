Preço da cesta básica em Londrina em agosto aponta estabilidade

Com uma leve alta de 0,46% em agosto, o preço da cesta básica em Londrina pode ser considerado estável na comparação com julho. O valor do conjunto de alimentos considerados essenciais para uma pessoa adulta ficou em R$ 549,06 no mês passado. No mês anterior, a mesma cesta custava R$ 546,53.







Para uma família de quatro pessoas, considerando dois adultos e duas crianças, a cesta custa R$ 1.647,18.

O levantamento do preço da cesta básica no município é realizado mensalmente pelo NuPEA (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas) da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), sob a coordenação do economista Marcos Rambalducci.





Todo final de mês, os pesquisadores do NuPEA percorrem 11 supermercados, distribuídos em todas as regiões da cidade. Eles somam o preço de cada um dos 13 itens que compõem a cesta básica em cada estabelecimento e, ao final, calculam o valor médio. E foi esta média que, no mês passado, ficou em R$ 549,06.

Se um consumidor estivesse disposto a percorrer os mesmos 11 supermercados visitados pelos pesquisadores do NuPEA com a lista dos 13 itens da cesta básica em mãos e o objetivo de comprar os produtos com os preços mais baixos em cada loja, ele faria uma boa economia. O preço final da cesta sairia por R$ 399,62, 27,2% abaixo da média.





Em uma situação mais viável, na qual esse mesmo consumidor optasse por fazer toda a sua compra no supermercado onde os preços são mais em conta, a economia cairia para 15,5%, com o valor final da cesta calculado em R$ 463,94.





Sem pesquisa e realizando as compras no mercado mais careiro, no entanto, o consumidor gastaria R$ 623,44 para levar os mesmos 13 produtos para casa. Um acréscimo de 13,5% sobre o valor médio da cesta.





