Como oposição a Belinati, PT tem pré-candidata à Prefeitura de Londrina

Embora Marcelo Belinati (PP) esteja fazendo acenos e dado declarações recentes de apoio ao governo Lula (PT), a (até agora) única pré-candidata do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Londrina tem prometido uma plataforma de oposição ao atual comando do Executivo caso seu nome seja confirmado pela legenda para disputar as eleições de outubro de 2024.





A possível concorrente na majoritária é Isabel Diniz, que, em 2020, foi candidata a vice-prefeita na chapa petista encabeçada por Carlos Scalassara – eles ficaram em 7º lugar, com 6.412 votos.

“Estamos findando oito anos de um mandato que deixa muito a desejar, sobretudo na perspectiva dos reais problemas e desafios que Londrina tem [...] O Marcelo se identifica muitas vezes com uma pauta, mas, no exercício da gestão, não é para a população de periferia, não é para a população rural”, afirmou Diniz.





Segundo ela, Londrina está “maquiada e focada para alguns grupos econômicos”.

EM BUSCA DE TRÊS VEREADORES





Em busca de somar votos em um reduto hoje com ampla preferência eleitoral atrelada ao bolsonarismo, a sigla traçou a meta de eleger três vereadores à CML (Câmara Municipal de Londrina).





A única representante dessa legislatura é Lenir de Assis – também frequentemente sondada nos bastidores para ser candidata ao Executivo. “Ter uma candidatura própria do partido é fundamental para fortalecer pessoas que se animem a dispor seus nomes para o Legislativo”, comentou Isabel Diniz.





