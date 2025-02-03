Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
26 mil metros quadrados

Novo Fórum Criminal de Londrina deve ser entregue em 2026

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
03 fev 2025 às 17:05

Compartilhar notícia

Roberto Custódio
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado em novembro de 2024 pelo TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) estabeleceu, enfim, uma data para entrega do novo Fórum Criminal de Londrina: março de 2026. A construção do prédio, localizado no Centro Cívico, começou em 2019 e passou por vários contratempos desde então, sendo a obra mais antiga e cara da cidade.


Em nota encaminhada à FOLHA, o Tribunal explica que, com a assinatura do TAC, não poderá ser feito mais nenhum aditivo de prazo nem concessão de reajustes no saldo contratual remanescente. Há seis anos, a obra tinha custo estimado em R$ 52,1 milhões, mas já está orçada em mais de R$ 75,6 milhões - uma elevação de 43%.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


De lá para cá, continua o TJ-PR, foram necessárias “adequações do projeto arquitetônico para melhor atender às necessidades da Comarca”, além de mudanças no acesso principal do prédio e execução da extensão da rede de drenagem do terreno com aprovação dos projetos nos órgãos competentes. Essas adequações aumentaram o valor do contrato em R$ 4,1 milhões.


“Os reajustes contratuais somam R$ 13.757.194,57 e os reequilíbrios econômicos financeiros R$ 7.495.313,21, decorrentes das altas de preço oriundas da pandemia Covid-19”, acrescenta em nota o TJ-PR. Atualmente, o percentual executado do cronograma físico-financeiro estipulado em contrato está em 67%.

Publicidade


Os problemas começaram logo no início da obra. Com cerca de 6% das intervenções, a primeira empresa contratada foi dispensada após entrar com pedido de recuperação judicial. A rescisão ocorreu em 2020 e a segunda colocada assumiu. As obras foram retomadas em março daquele ano, com projeção de entrega em 20 meses - novembro de 2021.


O novo fórum terá aproximadamente 26 mil metros quadrados de área construída, divididos em sete andares e três subsolos, que irão receber, após a inauguração, seis Varas Criminais, duas da Infância e Juventude e os Juizados Especiais. Hoje, o Fórum Criminal da cidade está num imóvel alugado na avenida Tiradentes, na zona oeste.


Com a conclusão da obra, o complexo da Justiça em Londrina - somando o Criminal, Cível e Vara de Execuções Penais - será o maior do Paraná, com aproximadamente 43 mil metros quadrados.


Leia também:

Imagem
Ministério da Saúde registra crescimento de cirurgias eletivas no Paraná
O Ministério da Saúde realizou o maior número de cirurgias eletivas da história do SUS (Sistema Único de Saúde).
fórum criminal de Londrina 2026
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas