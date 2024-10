Novo Posto de Emissão de Passaportes da PF será inaugurado no Londrina Norte Shopping

O novo PEP (Posto de Emissão de Passaportes) da PF (Polícia Federal) em Londrina, com sede no Londrina Norte Shopping, será inaugurado no próximo dia 7 de novembro, a partir das 15h, em uma cerimônia com a presença do chefe da delegacia de Polícia Federal em Londrina, Kandy Takahashi, além do superintendente do Londrina Norte Shopping, Glaydson Trovão, e convidados. O espaço de aproximadamente 110 metros quadrados foi reformado para receber o PEP depois que o shopping venceu o processo licitatório.





“Este é mais um importante serviço que o Londrina Norte Shopping oferecerá ao público, trazendo pessoas que virão para emitir o passaporte e poderão acessar nosso centro de compras, lazer e serviços, com uma variedade de operações”, destaca Trovão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O PEP fica dentro das dependências do centro de compras e próximo ao acesso A, entre uma loja de roupas e uma faculdade. O posto funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O estacionamento para quem tiver agendamento no PEP será validado com 4h de isenção.





Além do chefe da delegacia de Polícia Federal em Londrina, estarão presentes o chefe da delegacia regional executiva da superintendência regional de Polícia Federal do Paraná, Julio Rodolfo Kummer; o corregedor regional de Polícia Federal do Paraná, José Alberto de Freitas Iegas; e o chefe do núcleo de Polícia Administrativa da Delegacia de Polícia Federal em Londrina, Anibal Nery Emerick Júnior. Para a abertura, foram convidados os representantes dos órgãos das forças de segurança, entre elas PM (Polícia Militar), PC (Polícia Civil), PRF (Polícia Rodoviária Federal), Receita Federal, Guarda Municipal, bem como representantes da prefeitura.





A equipe da PF está organizando também uma exposição da história da Polícia Federal em Londrina. Serão 20 painéis fotográficos, cada qual com várias fotos das sedes do órgão, do efetivo, das operações que se destacaram. Por isso, foram convidados os funcionários do NDPH (Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica), que fizeram parte do levantamento histórico da exposição, além de patrocinadores e aposentados da PF. A exposição ficará em cartaz de 4 a 9 de novembro, em frente ao posto de emissão de passaporte.