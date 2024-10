Novo residencial que atende 128 famílias em Londrina é entregue pela Cohapar

Foram destinados mais de R$ 1,5 milhão por meio da modalidade valor de entrada do Casa Fácil, desenvolvido pela Cohapar e que atende famílias com renda de até quatro salários mínimos. Além dessa vantagem, os compradores ainda podem obter descontos variados pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida e há a possibilidade de usar o FGTS para deduzir o saldo devedor.

Mais 128 famílias de Londrina receberam as chaves da casa própria. Elas são nas novas proprietárias do Residencial Laguna di Sevilha, no bairro Acquaville (zona leste), empreendimento que recebeu mais de R$ 24,4 milhões em investimentos e foi entregue pela Cohapar nesta quarta-feira (30). Dos 128 novos moradores, 94 receberam subsídios para abater o valor de entrada, por meio do programa Casa Fácil Paraná, do governo do estado.

Trabalho conjunto





O condomínio é resultado do trabalho conjunto entre Governo do Paraná, Caixa Econômica Federal e Construtora MRV. O residencial tem imóveis entre 40,82 metros quadrados a 75,43 metros quadrados, divididos em blocos de quatro pavimentos cada. Os apartamentos possuem dois dormitórios, sala com varanda, banheiro social, cozinha, área de serviço e vaga de garagem descoberta.





Eles são entregues com revestimento cerâmico nas áreas molhadas, louça no banheiro e mármore sintético na cozinha e lavanderia. O residencial fica no complexo Acquaville, próximo a diversas comodidades, e conta com área de lazer equipada com quiosque com churrasqueira, jardim de convivência com pomar, parquinho infantil e bicicletário.

