Novo viaduto da PUC em Londrina começa a tomar forma

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) está executando as fundações do novo Viaduto da PUC na região oeste de Londrina. A interseção em desnível fica no entroncamento da BR-369 com a avenida Jockey Clube, que é o acesso para a universidade, além da avenida Cruzeiro do Sul, rua Geraldo Rodrigues e a rua das Indústrias.





O investimento é de R$ 31.069.120,00 para encerrar os acidentes e congestionamentos no local, que recebe tráfego local, metropolitano e de longa distância. Já foram implantadas vias marginais e uma rotatória por onde foram desviados os veículos que passavam pela BR-369, permitindo demolir a pista da rodovia federal e iniciar os trabalhos na estrutura do viaduto.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Após concluídas as fundações são concretados os pilares e consolos, que irão sustentar as vigas centrais e as lajes maciças protendidas.





Também foi iniciado a contenção da estrutura, que garantirá a estabilidade do talude das novas pistas da BR-369, que atualmente estão sendo elevadas para acessar a pista do tabuleiro do viaduto. O tráfego local vai utilizar a passagem inferior, com duas rotatórias garantindo todos os movimentos necessários para entrar e sair da rodovia, bem como apenas para atravessá-la.





Ainda serão executadas novas calçadas em concreto, sinalização horizontal e vertical, iluminação pública e paisagismo. A previsão é de concluir a obra no primeiro semestre do ano que vem, com as condições climáticas influenciando o andamento dos serviços.