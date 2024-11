NRE de Londrina pede a empregadores para liberarem funcionários para a Prova Paraná Mais

O NRE (Núcleo Regional de Educação) de Londrina solicitou a empresários e empregadores, nesta segunda-feira (4), a dispensa dos funcionários matriculados em escolas da rede de ensino do estado para que possam fazer a Prova Paraná Mais. A avaliação está agendada para os dias 12 e 13 de novembro.





A Prova Paraná Mais foi instituída como meio oficial de acesso às vagas oferecidas pelas universidades estaduais do Paraná e o horário de realização, entre 7h20 às 12h50, foi estabelecido pelo Decreto Estadual n.º 5.835, de 20 de maio de 2024.

“Estamos certos de que os empregadores apoiam iniciativas de desenvolvimento acadêmico e profissional e que consideram a formação continuada um investimento no potencial de cada colaborador e que vão reforçar junto aos seus funcionários a importância da participação nesta prova e vão propiciar este período para que eles possam realizar a prova de forma integral”, destaca a chefe do NRE, Jéssica Gonçalves Pieri.





Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com o Núcleo Regional de Educação de Londrina, no telefone: (43) 3371-1300 ou com o colégio no qual o funcionário esteja matriculado.