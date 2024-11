Jovem morre e funcionário de bar fica ferido ao serem baleados em Londrina

Um jovem de 19 anos morreu e um funcionário de bar ficou ferido ao serem baleados em Londrina na noite de sábado (2).





Quando a PM (Polícia Militar) chegou ao estabelecimento, por volta das 19h, encontraram o rapaz já em óbito e a segunda vítima atingida no ombro no conjunto Ernani Moura Lima. O ferido foi socorrido por populares e encaminhado ao HU (Hospital Universitário de Londrina).

Em conversa com o proprietário do bar, ele relatou que um suspeito de roupa preta estava armado de revólver, deu vários disparos de arma de fogo na direção do jovem de 19 anos, que estava no caixa fazendo o pagamento. Após a ação, ele se evadiu sentido a av. Robert Koch a pé.

A equipe fez o acionamento dos órgão competentes, Polícia Civil e IML (Instituto Médico-Legal). Na sequência foi localizado um estojo de calibre 38 a uns 50 metros do local do crime, sendo recolhido pela polícia científica.





