Núcleo de Prática Jurídica de universidade de Londrina retoma atendimento gratuito

O NPJ (Núcleo de Prática Jurídica) da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) retomou o atendimento de assessoria jurídica gratuita para pessoas que possuem renda igual ou inferior a três salários mínimos.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Com serviços nas áreas do Direito Civil, Criminal e Direito das Famílias, o atendimento é disponibilizado de segunda a sexta, das 8h às 11h30 e das 13h às 22h.Os interessados no serviço devem entrar em contato com o NPJ e realizar um agendamento de consulta, por meio presencial (Avenida Jockei Club, 375), telefone (43) 3341-2800 ou via WhatsApp (43) 99147-5946.





Depois do atendimento de triagem o caso é analisado por uma equipe de alunos e professores da universidade, onde prestam "consultoria jurídica, esclarecem dúvidas, participam de audiências, analisam processos e elaboram petições, incluindo o ajuizamento de novas ações judiciais”, informou o coordenador do NPJ e professor da universidade, Clayton Couto.

Publicidade





Segundo o coordenador, o serviço é uma oportunidade para a população que não consegue custear os honorários de um atendimento jurídico, além de aproximar os alunos do curso de direito com a realidade profissional, oferecida pela mercado de trabalho.





"O benefício do NPJ é tanto para a comunidade, que tem um serviço de qualidade sem custo, quanto para os estudantes, que colocam em prática o que é ensinado nas salas de aula e podem exercer um papel transformador na sociedade”, exclamou Couto.