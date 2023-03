Obra da trincheira em Londrina tem sujeira e do trânsito caótico no entorno

Com a promessa de melhorar o fluxo de veículos e a segurança de motoristas e pedestres, a trincheira que está sendo construída no cruzamento das avenidas Leste-Oeste e Rio Branco, em Londrina, vem tirando o sossego dos moradores. A obra, iniciada em janeiro de 2021, deveria ter sido entregue no começo deste ano, mas após algumas prorrogações, a expectativa é que seja finalizada em outubro ou novembro. As interdições e desvios em ruas e avenidas no entorno da obra vêm causando transtornos e trazendo insegurança para quem vive ou trabalha por ali.





Proprietário de um estúdio de pilates na rua Euclídes da Cunha, no Jardim Shangri-lá (zona oeste), André Pio observa que o fluxo de veículos aumentou muito na região. “A trincheira faz tempo já [que está em obras] e não prossegue. Está mais atrapalhando do que ajudando”, reclama. Ele explica que já perdeu clientes por conta das obras, principalmente por causa da sujeira e da mudança de direção das vias: “Eles mudam o sentido e não avisam”.

Morando há mais de 20 anos na rua Maceió, Iraci Sanches afirma que a situação é "horrível". Ela explica que a sujeira gruda nos móveis, na parede e no chão, exigindo um esforço a mais para manter a casa limpa. Além disso, afirma que a falta de sinalização já causou acidentes próximos de sua casa. “Já caiu um carro no buraco que estava aberto ali [no ponto em que a Rua Maceió se encontra com a Leste-Oeste]”, conta.





A falta de sinalização apontando a interdição no trecho em que a Maceió corta a rua Porto Alegre faz com vários carros tentem desviar por ali: “Tem dias que forma uma fila de cinco ou seis carros e para voltar eles têm que subir de ré”, relata. “Depois que a obra começou, eu já fui quase atropelada na frente da minha casa”, se indigna.





