Obra de 680 unidades do Minha Casa Minha Vida em Londrina deve começar em setembro

A Cohab-Ld (Companhia Habitacional de Londrina) anunciou que as obras para a construção das 680 unidades habitacionais do MCMV (Minha Casa, Minha Vida) devem começar em três meses.





Espalhadas em quatro pontos da cidade, os empreendimentos devem ficar prontos entre 12 a 14 meses, com uma estimativa de entrega dos imóveis prontos até o final de 2025.

Presidente da Cohab-Ld, Edimilson Pinheiro Salles explica que o programa nacional de habitação retornou após 12 anos com uma série de reformulações.





No final do ano passado, Londrina foi contemplada com 680 unidades habitacionais divididas entre as regiões norte, leste e oeste em terrenos doados pelo município como contrapartida.

Agora, a construtora responsável pela obra está na fase de elaboração dos projetos e a expectativa é de que as unidades habitacionais comecem a sair do papel em três meses.





Um dos pontos que ele destaca é o fato de as unidades serem construídas em diferentes pontos da cidade, já que a demanda por escolas, postos de saúde e outros serviços não fica concentrada em uma única região.

Os imóveis vão ser financiados através do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), em que é pago um único valor de entrada e, depois de cinco anos de residência, ele é oficialmente do comprador. Diretamente, as moradias devem beneficiar mais de quatro mil pessoas.





RURAL E ENTIDADES

Londrina também foi contemplada com 193 unidades do Minha Casa Minha Vida Rural, destinado a atender pessoas que vivem em áreas rurais.





Diretora técnica da Cohab-Ld, Edna Braun explica que foi escolhida a área do Eli Vive e que, agora, a companhia está trabalhando no desenvolvimento dos projetos e da formação de uma comissão junto aos moradores da região. “A gente precisa fazer o georreferenciamento de todas as unidades”, explica.

Outra modalidade de programa habitacional em andamento na cidade é o Minha Casa Minha Vida Entidades, em que Londrina vai receber 110 unidades que vão ser construídas no bairro Jequitibá, que é um lote do município que já conta com a infraestrutura necessária, como iluminação e esgoto, e vai receber as casas através do programa.





Para essa modalidade, os projetos também estão em fase de desenvolvimento e aprovação junto a Caixa Econômica Federal.





