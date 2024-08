Obras da Cidade Industrial de Londrina chegam a 54% de execução

Localizado no prolongamento da Avenida Saul Ekind, o empreendimento conta com uma área total de 395 mil metros quadrados e, quando pronto, vai funcionar como um condomínio industrial com 90 lotes.

As obras da Cidade Industrial de Londrina estão avançando a já chegaram a 54% de execução. O empreendimento, orçado em R$ 37,7 milhões, está sendo viabilizado pelo SFM (Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios) do Governo do Estado.





Para a secretária das Cidades, Camila Mileke Scucato, a Cidade Industrial de Londrina é um exemplo do trabalho do investimento público para a indução da economia.



“Aqui na Secid trabalhamos de forma conjunta com todos os municípios, dos menores aos maiores, seguindo a orientação do governador Ratinho Junior. Sabemos que as necessidades e as demandas são diferentes para cada prefeitura. A Cidade Industrial é uma obra grande, que vai estimular o desenvolvimento e a geração de empregos”, explica.





A expectativa é que ao menos 10 mil empregos sejam gerados com o empreendimento. Alguns dos atrativos são a proximidade com postos de combustíveis, faixas verdes aos fundos e no miolo do terreno, e o formato em loteamento fechado para garantir e inspirar segurança e economicidade, num sistema de gestão compartilhada.





Uma das empresas do novo empreendimento será a J.Macêdo. Uma das maiores empresas do ramo alimentício do Brasil, dona de marcas como Dona Benta e Sol, a companhia investirá R$ 250 milhões numa planta no local.