Obras das novas comportas do Lago Igapó 2 podem custar R$ 700 mil

A Prefeitura de Londrina recebeu na última quarta-feira (6) o projeto para a construção das novas comportas do lago Igapó 2, na região central da cidade. Desde fevereiro, o cartão-postal vem apresentando uma série de vazamentos, o que levou o prefeito Tiago Amaral (PSD) a decretar situação de emergência para tentar acelerar a solução do problema.





Para controlar o nível do lago, a Secretaria de Obras construiu uma ensecadeira provisória, o que tem mantido a água estável e chamado a atenção de quem passa pelo local. A estrutura será reaproveitada quando as obras começarem.

Em nota, a administração informou que o projeto elaborado pelo engenheiro civil Carlos José Marques da Costa Branco — responsável também pelo projeto da barragem do Igapó 2 — será avaliado pelos técnicos da pasta de Obras. O próximo passo será a elaboração do orçamento e o início dos trâmites para a licitação, ainda sem prazo definido.





Segundo o projeto, a estimativa é que a obra custe aproximadamente R$ 700 mil e demore cerca de seis meses para ser finalizada, mas a Prefeitura ainda não confirma esses números.

Costa Branco explica que a proposta é reformular todo o sistema porque, embora apenas uma das comportas tenha apresentado falhas até agora, a tendência é que a outra também apresente problemas em breve, já que ambas foram construídas há mais de 20 anos. As comportas serão retiradas do canteiro central da avenida Higienópolis e realocadas sob a calçada, no lado voltado para o Igapó 1.





“Pensamos em uma solução que causasse o menor transtorno possível e fosse segura. Para isso, criamos um sistema que consiste em uma caixa de concreto, que vai ser moldada fora do terreno. O pessoal de escavação vai trabalhar dentro dessa caixa, que é aberta em cima e embaixo — são só as quatro paredes, sem fundo”, explica o engenheiro. “Eles vão escavando o solo, e a caixa vai descendo, como se fosse 'vestindo' a escavação. Com isso, garantimos a estabilidade do terreno e não precisa interromper o trânsito.”

Ele explica que a ideia inicial era realizar a obra no canteiro central, mas a Prefeitura e a Sanepar solicitaram a mudança devido à presença de uma adutora que abastece a região.





O trabalho, no entanto, não será simples. Primeiro, a ensecadeira já existente no Igapó 2 precisará receber um revestimento — chamado de "geomembrana" — para evitar a entrada de água. Depois, uma nova ensecadeira será construída na saída para o Igapó 1, o que permitirá secar a área interna da tubulação. A caixa de concreto vai garantir que os trabalhos possam ser realizados sem que haja acúmulo de água no local.

Outra preocupação foi a substituição dos materiais da comporta: hoje, o sistema é formado por um trilho metálico — que se rompeu no ponto com vazamento — e pranchas de madeira. A nova estrutura será toda em aço inox, com uma borracha específica para garantir que a água não passe.





Além da nova estrutura, o projeto prevê a instalação de duas comportas provisórias, chamadas de stoplogs, que formarão uma barreira quando for necessário. O sistema é considerado mais moderno e eficiente. “A água para nas duas stoplogs e, no trecho intermediário, onde está a comporta principal, ela pode ser bombeada com segurança, permitindo a manutenção”, explica Costa Branco.

