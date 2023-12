Obras de duplicação da avenida Juvenal Pietraroia, na região oeste de Londrina, são concluídas

“Trata-se de um local que possui, inclusive, um histórico de acidentes ocorridos neste ponto de continuação da avenida Arthur Thomas, no cruzamento da PR-445. Esse gargalo de trânsito ocorria por conta do estreitamento de pista que a Juvenal Pietraroia tinha em pista única nessa altura”, mencionou.

Antes das obras de duplicação, o trajeto recuperado da avenida possuía um dos sentidos de pista com rolagem única, em uma pista estreita na continuação da avenida Arthur Thomas após o pontilhão da PR-445. Nesse cenário, a estrutura da via não permitia desafogar o trânsito, que ficava substancialmente mais engarrafado nos horários de pico.

Outra intervenção considerada importante nesse pacote foi o reajuste da rotatória existente entre as avenidas Juvenal Pietraroia e Soiti Taruma, que passou por uma adequação geométrica a fim de garantir uma conexão mais apropriada e segura com a nova pista duplicada.

Além da pista duplicada, alargada e revitalizada, essa extensão da avenida Juvenal Pietraroia ganhou um canteiro central com ciclovia, nova iluminação, sistema de galerias pluviais revitalizado, calçadas, meio-fio e rampas acessíveis. Outra novidade foi a implantação de estacionamento para veículos em cada um dos lados da via, bem como sinalização viária e paisagismo.

As obras foram executadas com o intuito de aprimorar o tráfego em um dos gargalos viários que existiam na região oeste, local por onde passam milhares de veículos todos os dias e era alvo constante de reclamações da população. Com investimento total de R$ 2,5 milhões, aproximadamente, os trabalhos vieram para trazer mais agilidade ao trânsito, segurança e conforto aos motoristas em seus trajetos.

A Prefeitura realizou uma série de melhorias em um trajeto de 500 metros da avenida, a partir da Rodovia Celso Garcia Cid (PR-445), na altura do Jardim Sabará, até a rotatória com a avenida Soiti Taruma. Os últimos serviços operacionais foram finalizados nos últimos dias, sendo que a pista já estava com trânsito totalmente liberado desde o início deste mês.

RUA PAULO NOVAES DA SILVEIRA





Outra via da região oeste de Londrina que está em fase final de conclusão de obras, já com a pista liberada, é a rua Paulo Novaes da Silveira. Localizada no Jardim Sabará, situada na divisa entre Londrina e Cambé, esta rua foi duplicada pela Prefeitura em um trecho de 650 metros, entre a marginal da PR-445 e a Rua Vital Ferreira Chagas.

Os serviços estão sendo concluídos no local, faltando apenas a execução de uma entrada próxima a um terreno, intervenção que não impede o tráfego de veículos.





Com as obras, a rua Paulo Novaes da Silveira passa a ser totalmente duplicada, uma vez que a via já contava com uma parte em pista dupla. O investimento da Prefeitura foi de cerca de R$ 1,8 milhão para a execução de todas as melhorias, que estão sendo feitas pela empresa Tomelleri Engenharia.





Esta iniciativa permite tornar mais seguro e fluído o trânsito da avenida, por onde passam muitos veículos, incluindo ônibus, e onde há comércios e outros estabelecimentos.