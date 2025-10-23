Obras de parque em Londrina terminaram, mas não há data definida para reabertura

As obras de revitalização do Parque Athur Thomas já foi finalizada. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (23) pelo secretário municipal do Ambiente, Gilmar Pereira, que afirmou não haver uma data definida para a reabertura do espaço à população. "Estamos aguardando a confirmação de representantes da Itaipu Binacional na reabertura do parque, que deve acontecer no mês de novembro", disse o secretário.
A Itaipu Binacional destinou recursos para a revitalização do parque municipal. O contrato com a construtora terminou no dia 07 de outubro e a obra custou cerca de R$ 4,8 milhões. As obras na parte interna do parque começaram em novembro de 2024.
No final de setembro, Pereira disse à reportagem que a Sema estudava três possíveis datas para a reabertura do Parque Arthur Thomas à população: 26 de outubro, 9 de novembro ou 16 de novembro. O contrato com a construtora terminou no dia 07 de outubro.
Além de ter investido na revitalização, o objetivo do secretário é que a empresa possa ser uma parceira na terceira fase da obra, que deve envolver a recuperação da Usina Cambezinho, de 1939, a primeira hidrelétrica de Londrina, e o desassoreamento do lago do Parque Arthur Thomas. “Nós estamos falando em obras que podem ultrapassar os R$ 10 milhões”, afirma.
A expectativa é de que a usina possa gerar energia para todo o parque. “Nós estamos ansiosos para que eles venham conhecer o que esse recurso da Itaipu Binacional proporcionou para nós e o que podermos ter a mais com essa aproximação”, afirma.
Acidente de trânsito
Também em relação ao Parque Arthur Thomas, o secretário explica que seis pilastras de cimento foram danificadas por conta de uma acidente de trânsito na Avenida Dez de Dezembro na semana passada. Segundo Pereira, um gradil foi colocado no local para evitar que os animais saiam do parque, mas que a recuperação da cerca deve começar na semana que vem. Além disso, a Sema entrou com um processo administrativo para ressarcimento dos valores.