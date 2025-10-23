Obras de parque em Londrina terminaram, mas não há data definida para reabertura

As obras de revitalização do Parque Athur Thomas já foi finalizada. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (23) pelo secretário municipal do Ambiente, Gilmar Pereira, que afirmou não haver uma data definida para a reabertura do espaço à população. "Estamos aguardando a confirmação de representantes da Itaipu Binacional na reabertura do parque, que deve acontecer no mês de novembro", disse o secretário.





A Itaipu Binacional destinou recursos para a revitalização do parque municipal. O contrato com a construtora terminou no dia 07 de outubro e a obra custou cerca de R$ 4,8 milhões. As obras na parte interna do parque começaram em novembro de 2024.





No final de setembro, Pereira disse à reportagem que a Sema estudava três possíveis datas para a reabertura do Parque Arthur Thomas à população: 26 de outubro, 9 de novembro ou 16 de novembro. O contrato com a construtora terminou no dia 07 de outubro.



