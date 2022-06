Obras de revitalização do Zerão de Londrina iniciam nesta segunda

O projeto RevitalizARTE, cuja proposta é transformar a estrutura do anfiteatro do Zerão, na região central de Londrina, em uma galeria a céu aberto e em um centro multicultural, foi lançado oficialmente no domingo (26) à tarde. As obras devem começar nesta segunda-feira (27) e incluem reparos nas escadarias e grelhas, além da parte estrutural.



Idealizado pelo sargento da PM (Polícia Militar) Victor Santana, projeto foi viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura do governo federal e já deveria ter sido iniciado. "Era para termos começado as obras no ano passado, mas tivemos alguns atrasos em função da pandemia da Covid. Hoje, com a vacinação e a liberação por parte dos órgãos municipais e estaduais, a gente conseguiu dar início a este projeto", explicou.

Segundo ele, os trabalhos se estenderão até o fim do ano e a revitalização será entregue oficialmente em 10 de dezembro, quando está prevista a realização de uma grande exposição artística. Santana adiantou que o projeto prevê uma obra de arte com 500 metros quadrados, que será pintada na infraestrutura do anfiteatro. "Teremos melhorias no local. Estamos felizes em viabilizar e começar esse trabalho aguardado por nós e por toda a população londrinense."





De acordo com o idealizador do projeto, o valor total é de R$ 590 mil. Até agora foram captados R$ 140 mil, via Lei de Incentivo à Cultura.





