Londrina recebeu campeonato de paraquedismo neste fim de semana

Após um intervalo de quase dois anos sem competições, o céu de Londrina voltou a receber atletas de todo o Paraná para uma competição de paraquedismo neste fim de semana, no Aeroporto 14 BIS, no Distrito de Warta (zona norte). Ao todo, 30 competidores subiram a 10 mil pés, o equivalente a três mil metros de altura, com o objetivo de formar a figura de uma estrela (star) em queda livre, no menor tempo possível.



Cada time foi composto por três atletas, sendo que um dos competidores deveria estar na categoria B, ou seja, de nível mediano. Segundo um dos organizadores do evento e integrante do time londrinense, Fabio Pelayo, a ideia da regra foi pensando em atrair os atletas com menor experiência, como forma de incentivo.

Os três primeiros colocados receberam prêmios em dinheiro. O time de Londrina conquistou o primeiro lugar, o de Dois Vizinhos (Sudoeste) ficou em segundo e em terceiro, foi o time de Francisco Beltrão, também no Sudoeste.







Angelo Dallax, 31, é de Curitiba e veio participar da competição com outros quatro amigos. Atleta profissional, Dallax conta que viaja o Brasil inteiro para acompanhar os eventos da modalidade. "Um dos níveis de formação que fiz em paraquedismo foi aqui em Londrina e dessa vez voltei para competir, com uma nova perspectiva. Esse céu azul e a visão que a gente tem do campo e da cidade lá de cima, é mágico", conta.







As competições tiveram início na sexta (24) e se encerraram no sábado (25), mas muitos saltos duplos continuaram colorindo o céu de Londrina neste domingo (26). Neste formato, os interessados em saltar de paraquedas são acompanhados por instrutores profissionais.



