Obra entra na fase final da construção da ensecadeira no Lago Igapó II, em Londrina

A Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação informou na manhã desta segunda-feira (31) que deu iniciou ao “estancamento” da ensecadeira com o uso de uma bomba de sucção e de uma retroescavadeira no Lago Igapó em Londrina. O objetivo é fazer a retirada da água de dentro da estrutura.





Com a finalização da ensecadeira em torno do vertedouro que teve a comporta rompida e a chuva que caiu na tarde de sábado (29), o nível do lago voltou a subir e a água do Lago Igapó II já passa por cima da “cascata” localizada na avenida Higienópolis, de acordo com informações repassadas pela pasta.

Segundo a Secretaria de Obras, os técnicos da pasta atestaram a estabilidade da estrutura da ensecadeira e aguardam, agora, a finalização do projeto para iniciar o processo de contratação da empresa que vai consertar a comporta danificada.





A Defesa Civil de Londrina interditou, na tarde da última sexta-feira (28), mais uma passarela do Lago Igapó II, a conhecida ponte dos "guarda-chuvas". De acordo com o órgão, a decisão foi tomada para preservar a segurança dos pedestres que utilizam a estrutura, que na avaliação da pasta já está bastante deteriorada pela ação do tempo.





O secretário municipal de Obras e Pavimentação, Otávio Gomes, informou também que a pasta já tem finalizados os projetos das três passarelas que vão substituir as atuais, feitas em madeira. Segundo ele, as novas estruturas, em concreto e aço, foram planejadas de acordo com as normas de acessibilidade. Segundo o secretário, o processo está na fase de sondagem do fundo do lago. Na sequência será elaborado o termo de referência da obra e iniciada a licitação das três passarelas, que têm tamanhos variados.