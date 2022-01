Obras no Moringão devem ficar prontas em junho

A reforma da parte interna do Ginásio de Esportes Professor Darci Cortês, mais conhecido para o Monrigão, na área central de Londrina, deve ser concluída em junho deste ano. A revitalização foi retomada em outubro de 2021 após mais de um ano de serviços parados.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, e fiscais da prefeitura vistoriaram a obra na manhã desta quarta-feira (26).

O principal ponto de reforma é no telhado do ginásio, que sofria com infiltrações constantes. A estrutura metálica será reparada e serão instaladas novas telhas termoacústicas. De acordo com Alexandre Rodrigues da Silva, engenheiro residente da Salver Construtora e Incorporadora, empresa responsável pela obra, o Moringão foi dividido em quatro quadrantes para evitar prejuízos eventuais com a chuva. “Estamos finalizando a pintura do primeiro quadrante e logo as telhas serão colocadas. Em seguida, começamos o mesmo processo de destelhamento, lixamento, lavagem e pintura no segundo quadrante”, explicou.





Também estão sendo reformados as instalações elétricas internas dos camarotes, área de imprensa e prédio administrativo, que atualmente é ocupado pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina). Ainda de acordo com Silva, o terceiro andar já está quase finalizado, faltando apenas a passagem de cabos, e os trabalhos nos outros pisos do setor administrativo começarão em breve.





