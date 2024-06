Observatório de Gestão Pública questiona repasses da Saúde para Guarda Municipal em Londrina

O OGPL (Observatório de Gestão Pública de Londrina) pediu, nesta quarta-feira (26), esclarecimentos à prefeitura do município sobre os projetos de lei que preveem o repasse de verbas do FMS (Fundo Municipal da Saúde) para reajuste salarial da guarda municipal. As verbas também abrangem a ACESF e a CAAPSML.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O ofício, enviado ao prefeito Marcelo Belinati (PP) e à câmara municipal, que votará os projetos em segunda discussão nesta quinta-feira (27), questiona a origem dos recursos e os impactos na saúde pública da cidade.





“O OGPL reconhece a importância do trabalho da guarda municipal e defende a valorização justa de todas as categorias de servidores municipais. Nosso objetivo é esclarecer dúvidas para que o processo seja o mais transparente possível”, explica Roger Trigueiros, vice-presidente do Observatório.

Publicidade





Um dos pontos de preocupação é que, pelo pacto federativo constitucional, a função de segurança pública é competência do estado e não dos municípios. Portanto, tributos arrecadados do cidadão londrinense, em tese, são repassados ao estado do Paraná justamente para retornar em forma de segurança pública. “Dessa forma, em tese, o cidadão londrinense está sendo tributado de forma indevida, pois recolhe valores para o Estado para serviço também prestado pelo município”, pondera o ofício.

Publicidade

O ofício enviado à prefeitura e à câmara traz os seguintes pontos de questionamento:





Sustentabilidade dos reajustes: A transferência de recursos do FMS será permanente ou terá fonte de custeio alternativa no futuro?

Publicidade





Planejamento da guarda municipal: Há planejamento para novas contratações nos próximos 5 anos, o que aumentaria os gastos com a legislação em debate?





Impacto na saúde: A redução dos recursos do FMS afetará a qualidade dos serviços de saúde? Como garantir a manutenção e melhoria desses serviços?

Publicidade





Aplicação dos recursos: Se os recursos do FMS estão disponíveis, por que não estão sendo utilizados para melhorar os serviços de saúde?





Negociação com o estado: A prefeitura buscará investimentos do estado em segurança pública, considerando sua responsabilidade constitucional?

Publicidade





Promoções internas: O Observatório tomou conhecimento da realização de concurso de promoções internas para os funcionários da Saúde Municipal, que não foi implementado integralmente até o momento. As promoções internas para servidores da Saúde estão dentro do prazo para evitar ações judiciais que onerem os cofres públicos? Por que não foram implementadas?





O Observatório de Gestão esclarece que considera os questionamentos essenciais para garantir o debate público sobre a origem dos recursos, o impacto na saúde e a sustentabilidade dos reajustes salariais. A entidade defende a máxima participação popular nas decisões que afetam os serviços públicos de Londrina.





LEIA TAMBÉM: