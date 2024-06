Praça Tomi Nakagawa acumula lixo, vandalismo e abandono no Centro de Londrina

Construída para homenagear o centenário da imigração japonesa no Brasil, a praça Tomi Nakagawa, no centro de Londrina, se transformou num verdadeiro “presente de grego”.





Inaugurado há 16 anos, completados no último dia 22, o espaço atualmente é cenário evidente da falta de manutenção e da ação de vândalos e criminosos. A estrutura fica ao lado do PAI (Pronto Atendimento Infantil), onde diariamente frequentam dezenas de famílias e, principalmente, crianças.



O mais importante monumento da praça é o retrato da ausência de cuidado. A obra de 20 metros de altura, com duas torres que se encontram na ponta e a parede que faz referência à proa de um navio, está completamente abandonada.





São pichações, fios de iluminação e de energia elétrica cortados e arrancados por ladrões, parte do inox não existe mais e lixo acumulado, indo de cobertores a restos de embalagens e até fezes humanas, gerando mau cheiro.





O chafariz não funciona, está sujo e com descarte de embalagens. Vegetação tem crescido no que seria o espelho d’água. As placas de mármore com nomes dos japoneses pioneiros que vieram para a cidade já não são mais vistas . Andando pelo local ainda é possível encontrar mais pacotes de lixo acumulados e várias peças quebradas.





