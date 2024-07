“Ópera, Por que Não?” realiza mais uma edição em Londrina

Atividades gratuitas e abertas ao público e um recital com cantores líricos e pianistas correpetidores marcam a realização do quarto módulo do projeto “Ópera, Por Que Não?” em Londrina. Até sábado (13), grandes nomes da ópera nacional se encontram com os alunos participantes e com a plateia dentro de uma programação que vai além da sala de aula.





Aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – PROFICE, o projeto se divide entre Londrina e Maringá e propõe um percurso pedagógico dividido em dois programas: um para cantores líricos e outro para pianistas correpetidores (instrumentistas especializados em acompanhar atividades docentes, principalmente no estudo do canto lírico e da regência).

Com a realização do módulo em Londrina, o “Ópera, Por Que Não?” avança para o final do percurso formativo, em outubro, com um espetáculo de canto lírico em Londrina, mas antes ainda volta para Maringá, em agosto.





Durante toda a semana, os alunos do projeto ficam sob a batuta do maestro italiano Massimiliano Carraro. Na terça e quarta-feira (09 e 10), das 09h30 às 11h30, o Ópera, Por Que Não? recebe a soprano Marcia Kaiser para a realização de um workshop sobre Bel Canto, no Conservatório Musical de Londrina. O evento é aberto a toda a comunidade.



No programa das aulas, um histórico da pedagogia vocal do início da tradição do canto solista do Bel Canto, utilizando tratados como fonte de referência e o desenvolvimento da nova definição de Bel Canto, que reconcilia as descrições históricas e científicas do “cantar saudável”.





O maestro Massimiliano Carraro e a soprano Marcia Kaiser também estão na programação do Festival Internacional de Música de Londrina, que começa no sábado, quando acontece o Café Concerto, recital com os alunos e pianistas correpetidores participantes do projeto.

Gratuito, aberto ao público e com classificação indicativa livre, o evento antecipa a intensa programação intensa do FIML, às 10h na AML Cultural.