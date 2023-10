Ópera Viva: novos cantores se apresentam em concerto nesta sexta-feira

Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta quinta-feira

Juntos trarão solos e duetos das óperas “Flauta Mágica”, “La Clemenza di Tito” e “Don Giovanni”, de Mozart, “La fille du régiment” e “L’elisir d’amore”, de Donizetti, “Gianni Schicchi”, de Puccini, “Adelson e Salvini”, de Bellini,”Carmen”, de Bizet, “Lucrezia Borgia”, de Donizetti e “L’Italiana in Algeri” e “O Barbeiro de Sevilha”, de Rossini.

A apresentação terá vozes mais graves com Gabriela Bueno, mezzosoprano, e Johnny França, barítono, ambos com grande experiência e muita presença de palco.

Nessa sexta-feira (20), às 20h, no Espaço Villa Rica, o Ópera Viva traz novos cantores, com diferentes classificações vocais, para o seu quarto concerto em Londrina, num repertório que promete ser bonito, romântico e divertido.

Como sempre, nos concertos do Ópera Viva, as músicas serão contextualizadas e legendadas com o objetivo de democratizar o conhecimento e o interesse pelo gênero musical.

Os ingressos custam R$ 70 inteira e R$ 35 meia entrada e estão à venda na plataforma on-line. A agenda com a programação até o final de 2023 pode ser acompanhada no site.





PLATAFORMA





O projeto Ópera Viva também possui uma plataforma online com conteúdo exclusivo sobre ópera para compartilhar conhecimento e novas experiências relacionados ao gênero musical. Por um valor mensal de R$ 29,90, o assinante terá acesso à vídeos e conteúdo para se aprimorar no universo da ópera.





Para saber mais, basta acessar o site.