Documentário que conta a história do assalto ao Banestado em Londrina é liberado no YouTube

O documentário “Isto (não) é um assalto”, da produtora londrinense Kinopus, foi disponibilizado integralmente e de forma gratuita para acesso do público no YouTube. Lançado em 2018, o filme contou com patrocínio da Prefeitura de Londrina para a sua realização, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).





Dirigido pelo cineasta Rodrigo Grota, o longa de 1h40 de duração conta a história do assalto ao Banestado, crime que parou Londrina em 10 de dezembro de 1987. Na ocasião, sete criminosos invadiram a agência do banco, que ficava no Calçadão, fizeram cerca de 300 reféns durante sete horas e exigiram um resgate no valor de 30 milhões de cruzados. O assalto recebeu ampla cobertura de diversos veículos de imprensa, e mais de 5 mil pessoas acompanharam o desenrolar dos acontecimentos no entorno do Banestado.

Publicidade

Publicidade





O diretor Rodrigo Grota contou que ouviu falar da história pela primeira vez na década de 1990, quando cursava jornalismo na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e conheceu o jornalista Paulo Ubiratan. Ubiratan, que havia feito a cobertura jornalística do incidente, acabou sendo levado para o interior da agência bancária pelos criminosos, e fez a intermediação de suas demandas junto à polícia.





Conforme Grota, esse crime foi um acontecimento que marcou a história de Londrina, justamente na data em que a cidade comemorava o seu aniversário de 53 anos. “Até aquele momento, Londrina ainda era uma cidade bem interiorana, tranquila, que nunca tinha passado por um crime daquelas dimensões, tanto que o banco só tinha um vigia e ele não estava armado. O assalto ao Banestado foi uma transição para a cidade, mostrando que Londrina estava começando a enfrentar os problemas de uma metrópole. Um fato curioso é que cinco dos sete assaltantes nunca tinham participado de um assalto antes, eram ‘amadores’”, comentou.

Publicidade





O cineasta frisou que o incidente também estava alinhado às mudanças sociais e políticas que o Brasil atravessava na época.





“Foi uma síntese do Brasil pós-ditadura, tanto que a princípio as pessoas acharam que os assaltantes fossem guerrilheiros que se opunham ao governo. Naquela época, havia uma grande descrença no sistema bancário e no sistema político, e as pessoas queriam votar, depois de décadas sem eleições presidenciais. Os bandidos se aproveitaram desse clima instável e começaram a enviar bilhetes para fora do banco, insinuando que eram heróis populares, e que estavam combatendo o sistema, e várias pessoas acabaram acreditando”, disse.

Publicidade





ASSISTA AQUI: