Operação Choque de Ordem da GM de Londrina acha drogas em mocó na rua Belém

No segundo dia da Operação Choque de Ordem, no sábado (4), equipes da GM (Guarda Municipal) de Londrina, com várias viaturas localizaram drogas em um imóvel em situação de abandono localizado na rua Belém, n° 1265.





De acordo com a prefeitura de Londrina, o imóvel tinha um grande acúmulo de lixo e mato, e foi alvo de fiscalização com base no decreto nº 992, de 1º de setembro de 2022, que regulamenta a fiscalização de imóveis abandonados.





Durante a ação, as equipes abordaram diversas pessoas em situação de rua. O terreno abrigava três imóveis abandonados, um deles parcialmente consumido por incêndio. Em uma das edificações, em que um casal dormia, foi encontrado um estojo escondido no forro, contendo R$ 337,50 e 20 pedras de crack (com peso total de aproximadamente 3 gramas), uma porção de maconha (com peso de 2 gramas) e uma máquina de cartão.

Os agentes ainda encontraram uma tornozeleira eletrônica com número de série 4314082153, pertencente a um homem foragido que não estava no local no momento da abordagem.





A Equipe Canil prendeu uma pessoa que tentou se livrar da droga jogando o pacote dentro da Escola municipal Shirley Barnabe, na região leste.





A equipe GEPR DELTA abordou um rapaz na jardim São Rafael com dois mandados de prisão. Ele foi encaminhado para a Central de Triagem.