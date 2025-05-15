Londrina intensifica acolhimento a pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Londrina iniciou nesta semana a Operação Noite Fria 2025, com objetivo de reforçar os atendimentos para pessoas em situação de rua. A iniciativa é uma importante ação de proteção social que consiste no atendimento e encaminhamento de pessoas desabrigadas para os acolhimentos institucionais, no período do ano em que as temperaturas começam a ficar mais baixas.





A ação visa garantir acolhimento seguro e digno durante os meses mais frios do ano, possibilitando a ampliação temporária de vagas em serviços institucionais conveniados com o Município. Os encaminhamentos são realizados pela abordagem social da SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) ou via Centro POP.





De maio a setembro, são ofertadas vagas na modalidade pernoite com a finalidade de preservação à vida, sendo 40 continuadas (permanentes) e mais 20 adicionais e intermitentes, para quando a temperatura ficar abaixo dos 10 graus e as vagas fixas estiverem esgotadas.





A 1ª fase do serviço Pernoite foi autorizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em razão da previsão de temperaturas abaixo de 14 graus para os próximos dias. Assim, ficou estabelecida a ampliação emergencial de até 36 vagas nos serviços de acolhimento nos dias 14, 15 e 16 de maio (quarta, quinta e sexta-feira).





Estarão prontas para prestar estes atendimentos duas instituições que já possuem termo de colaboração com a Prefeitura. A Casa do Bom Samaritano abre 12 vagas masculinas extras e a Casa de Passagem Ministério de Missões e Adoração – Associação MMA disponibiliza 18 vagas masculinas, 4 femininas, 2 para pessoas trans e mais 4 para PETs.





De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Marisol Chiesa, o serviço Noite Fria não é apenas uma ação emergencial, mas uma estratégia humanitária de cuidado e inclusão social. “A operação é um trabalho articulado com toda a rede de proteção do SUAS (Sistema Único de Assistência Social). A iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Londrina com a proteção integral das pessoas em situação de rua, especialmente em momentos críticos”, afirmou.





O funcionamento das vagas de pernoite ocorre com entrada na instituição das 17h às 18h. Caso o usuário não chegue no horário indicado, perderá a vaga e deverá buscar atendimento no Centro POP ou junto à SEAS. O pernoite dá direito a banho, jantar, espaço para dormir com segurança durante a noite e café da manhã. A saída é às 8h da manhã (mais detalhes abaixo).





Promovido entre o final do outono e o início do inverno, a operação do Município permite que os acolhidos, adultos a partir dos 18 anos, ainda recebam suporte das equipes da SMAS para poder retornar às suas famílias.





Noite Fria 2025





Na edição deste ano, a Operação Noite Fria estará dividida em dois eixos de atuação. O primeiro é o Acolhimento Continuado, que ofertará 40 vagas fixas a partir de junho e até setembro de 2025. Nesse modelo, serão disponibilizadas, ininterruptamente, 40 vagas para pernoite, das quais 30 destinadas a homens e 10 para mulheres e pessoas LGBTQIA+. Os atendimentos serão diários, permanentemente, mesmo se as temperaturas não estiverem abaixo dos 14 graus.





O segundo pilar dos atendimentos será o Acolhimento Intermitente, de ampliação temporária das vagas em dias em que a temperatura atingir 14 graus ou menos, sendo possível a abertura emergencial de até 20 vagas adicionais – 15 para homens e 5 para mulheres.





Novas parcerias





A seleção e definição de novas parcerias com OSCs (Organizações da Sociedade Civil) para o início do Acolhimento Continuado, que iniciará em junho, estão sendo feitas pela Prefeitura até o final de maio de 2025.





A SMAS pediu autorização ao CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) para realizar aditivos contratuais com OSCs que já atuam na rede de acolhimento. A medida permitiu, ainda durante maio, a ampliação emergencial das vagas de forma intermitente, conforme a disponibilidade.





Para implementar o Acolhimento Continuado na operação em 2025, foi aberto em abril deste ano o Chamamento Público nº 001/2025 para que as instituições interessadas enviem suas propostas de prestação de serviços de acolhimento institucional. O período de entrega terminou no dia 9 de maio, e os pedidos protocolados serão avaliados pela Comissão de Seleção em etapa competitiva que irá ocorrer nesta sexta-feira (16), com resultado preliminar previsto para ser divulgado no dia 19 de maio. Conforme a programação da SMAS, a homologação e publicação do resultado definitivo da seleção será divulgada em 28 de maio.





O período de execução da parceria será a partir da data de assinatura do Termo de Colaboração firmado. A vigência do acordo será de maio a setembro de 2025.

Formas de acesso





Os encaminhamentos para pernoite serão viabilizados por meio da Central de Vagas de Acolhimentos. Se houver necessidade, o SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social) poderá encaminhar os cidadãos atendidos direto ao acolhimento após as 22h.





As pessoas que pernoitarem no serviço poderão retornar todos os dias, entre 17h30 e 19h, sem intermédio da Central de Vagas, conforme o fluxo vigente, vagas disponíveis e avaliações técnicas.





Ao solicitar a vaga de pernoite, serão analisadas as informações do IRSAS, eventuais restrições junto às unidades e a disponibilidade no momento junto à Central. O término da oferta ou uma possível prorrogação dos dias dependerá das condições de temperatura e será definido com base no monitoramento diário realizado pela Gerência de Serviços para a População em Situação de Rua.





Leia também: