Orquestra da UEL apresenta Mozart, Bennett e Mendelssohn com maestro britânico

A Osuel (Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina) apresenta, nesta quinta (5) e sexta-feira (6), um concerto da Série Arábica, em comemoração aos 40 anos da primeira orquestra sinfônica do Paraná.





A apresentação acontece às 20h30 no Cine Teatro Ouro Verde com a orquestra e os convidados Neil Thompson, maestro britânico renomado por seu trabalho com a OFG (Orquestra Filarmônica de Goiás) e contribuições internacionais, e a pianista londrinense Antonella Franco, a solista da série.

O concerto faz parte da Série Arábica, uma das quatro séries promovidas pela orquestra em referência a nomes tradicionais de café, Arábica, Conilon, Bourbon e Catuaí. Além das séries em homenagem à época áurea do café na cidade, a Osuel também realiza neste ano concertos de Música de Câmara, Igrejas e no Campus da UEL.





CONVIDADOS

Neil William Thompson tem 58 anos e é natural de Londres, na Inglaterra. Estudou violino e viola na Royal Academy of Music e foi o condutor da Royal College of Music de 1987 a 1989.





Desde 2014, é o regente principal e diretor artístico da Orquestra Filarmônica de Goiás. Já conduziu a Orquestra Sinfônica de Londres, a Filarmônica de Londres, a Orquestra Sinfônica da BBC (British Broadcast Company) e até a Orquestra Sinfônica de São Paulo, recentemente.

Já a pianista Antonella, que também tem sólida experiência internacional, nasceu em Londrina e já se apresentou na Polônia, Tchéquia e Estados Unidos.





Além de pianista, é arranjadora e compositora. Ela será a principal solista da série, que conta com apresentações programadas até o final do ano em comemoração aos 40 anos da Osuel.

TEMPORADA OURO VERDE





A Orquestra Sinfônica da UEL realiza, de março a dezembro de 2024, uma série de concertos em homenagem aos 40 anos da orquestra paranaense.

Foram programadas 24 apresentações envolvendo grandes nomes da música erudita e clássica, com o primeiro concerto envolvendo a participação do pianista Cristian Budu, em 14 e 15 de março, em comemoração ao aniversário da Osuel.





Os Ingressos para a apresentação dos dias 5 e 6 podem ser adquiridos na plataforma Sympla, até o dia 5 de setembro.





Segundo a tabela de valores, os lugares no Cine Teatro dividem-se em três setores: Setor 1, próximo ao palco, com ingressos no valor de R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia); Setor 2, com ingressos por R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia); e Setor 3 (VIP), conhecido como mezzanino, com entradas de R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia).