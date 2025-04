Orquestra de Londrina apresenta “As sete últimas palavras de Cristo na cruz”

A Osuel (Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina) vai apresentar nesta quinta (10) e sexta-feira (11), às 20h30, no Cine Teatro Ouro Verde, no Calçadão de Londrina, um dos mais emblemáticos e emocionantes concertos da temporada: “As sete últimas palavras de Cristo na cruz”, do compositor austríaco Joseph Haydn. O concerto faz parte da Série Catuaí e terá a regência do maestro Rossini Parucci, diretor artístico e regente titular da Osuel.





Criada em 1786, a obra foi originalmente encomendada para as celebrações da Sexta-feira Santa em Cádiz, cidade da região de Andaluzia, na Espanha. A composição tem atravessado séculos como um comovente testamento artístico sobre o sofrimento humano, resiliência e esperança. Em meio a conflitos e tragédias que continuam a marcar a história, a reflexão proposta por Haydn segue muito atual.

Cada movimento da obra narra os últimos momentos de Cristo e também evoca a dor daqueles que enfrentam perdas e injustiças em diversas partes do mundo. No entanto, “As sete últimas palavras de Cristo na cruz” também fala sobre perdão e compaixão e nos convida ao diálogo e à contemplação, lembrando que é possível transformar a dor em algo maior.





“Apresentar essa obra é um gesto de resistência e esperança. Em meio ao caos, Haydn nos lembra que a humanidade pode encontrar força no perdão e na arte”, explica o maestro Rossini Parucci. O concerto contará com a participação especial de Edinho Moreno, radialista e locutor com mais de 40 anos de experiência.

Serviço:

Concerto Osuel - Série Catuaí

“As sete últimas palavras de Cristo na cruz”, de Joseph Haydn





Quando: quinta (10) e sexta-feira (11)

Onde: Teatro Ouro Verde





Horário: 20h30

Regente: Rossini Parucci





Narração: Edinho Moreno





Ingressos: osuel.pagtickets.com