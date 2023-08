Palco flutuante do Lago Igapó recebe evento musical gratuito neste domingo

O palco flutuante do Lago Igapó vai receber, neste domingo (27), o "Lago Kombi in House", um evento dedicado ao house dance que reúne atividades como workshop, batalhas e apresentações de hip hop.





A festa vai receber a Soundkombi, que vai ser responsável por animar o local junto com as DJs M13, NIX, DeejayFran e Mister Rei.





O “Lago Kombi in House” começa às 15h e segue até as 21h, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Londrina. O evento é gratuito.