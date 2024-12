Palestra nesta quarta em Londrina aborda cuidados com idosos com demência

O Instituto Não Me Esqueças promove nesta quarta (4), às 14h15, a palestra “Práticas Educativas e Cuidados com Pessoas Idosas que Vivem com Demência”. O encontro será realizado na sede cultural da AML Cultural (Associação Médica de Londrina), localizada na rua Maestro Egídio Amaral, 130, em frente à Concha Acústica. O evento é gratuito e não é necessário se inscrever.





A palestra é voltada aos profissionais de saúde e familiares que cuidam de idosos com demência. A realização é do Instituto, em parceria com o Gesen-UEL (Grupo de Estudos sobre o Envelhecimento da Universidade Estadual de Londrina), com apoio da SMI (Secretaria Municipal do Idoso) e do CMDPI (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com a médica geriatra Ana Beatriz Bezerra, palestrante do encontro, a ideia é informar e educar profissionais de saúde e familiares sobre o tratamento humanizado com pessoas idosas que apresentem traços de demência. Segundo a geriatra se espera que novos blocos de conversa surjam a partir das dúvidas e discussão do público presente.





No Brasil, cerca de 8,5% da população idosa convive com alguma doença relacionada à demência, segundo o Relatório Nacional sobre a Demência: Epidemiologia, reconhecimento e projeções futuras, divulgado pelo Ministério da Saúde em setembro deste ano. A projeção é de que 5,6 milhões de pessoas sejam diagnosticadas até 2050.

Publicidade





NÃO ME ESQUEÇAS





O instituto Não Me Esqueças apoia, desde 2017, famílias que enfrentam os desafios da doença de Alzheimer e outras demências, oferecendo serviços gratuitos como terapias de estimulação cognitiva, palestras, grupos de apoio e terapia comunitária.