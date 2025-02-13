Pesquisar

Atração gratuita

Palhaço Petúnio traz mais humor ao Filo nas ruas de Londrina

Reportagem Local
13 fev 2025 às 15:32

Fábio Alcover/ Divulgação/ FILO2025
Com paródia e ironia, o espetáculo “Por um X” traz para a cena o palhaço Petúnio, que vai brincar com certas imposições sociais sobre a imagem e a idealização do corpo. Esta atração gratuita do FILO, voltada a todos os públicos, será apresentada nesta quinta-feira (13), às 19 horas, na Concha Acústica.


No meio da rua, sempre acompanhado de sua maleta e pronto para o que der e vier, Petúnio tenta de tudo para impressionar o público. Para provar que é um ser humano forte e cheio de imaginação, ele entra num jogo com objetos e o espaço, perseguindo as próprias vontades. Extrapola limites de forma patética, e com soluções inesperadas.

O risco e a exposição são os meios que Petúnio encontra para reinventar as situações abordadas no espetáculo e, assim, buscar o diálogo e o jogo direto com seus espectadores.


A cada apresentação, público e espetáculo se contaminam, já que em cena é criado um espaço divertido para as trocas. Tanto para o ator, quanto para quem assiste. Nem que seja por aquele instante!

O solo "Por Um X" é fruto do trabalho de conclusão de curso de Den Macedo em Artes Cênicas. Também contemplado pelo Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), o espetáculo circulou por Londrina, além de ser apresentado em salas e ruas por festivais e mostras.


O ATOR

Den Macedo é palhaço, ator e pesquisador formado em Artes Cênicas - Bacharelado em Interpretação Teatral, na Universidade Estadual de Londrina.


De 2015 a 2017 atuou como ator e pesquisador na Cia. L2, dirigida por Aguinaldo de Souza. Com essa companhia, participou dos espetáculos “Para Aqueles que Ainda Vão Nascer”, “Merci Camille” e “Esculpindo Vivo”. (Com assessoria)

SERVIÇO:


Por um X, com Den Macedo/Primavera Jataí (Londrina/PR)

Quando: quinta-feira (13), às 19 horas

Onde: Concha Acústica

Ingressos: Gratuito

Realização: Usina Cultural

Apoio: Casa de Cultura da Universidade Estadual de Londrina

Patrocínio: Prefeitura de Londrina / Secretaria Municipal da Cultura / Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura)

Mais informações: filo.art.br


FICHA TÉCNICA


“Por um X”, com Primavera Jataí (Londrina/Pr)

Duração: 40 min

Classificação indicativa: Livre

Concepção e Atuação: Den Macedo | Figurino, Maquiagem e Cenografia:

Primavera Jataí | Técnica: Marina Dasaque | Produção: Primavera Jataí


Filo 2025 palhaço humor rua Londrina teatro Cultura
