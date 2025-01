Parada do Limoeiro, na zona rural de Londrina, completa um ano

Com a correria do dia a dia, recarregar a energia é fundamental, ainda mais em contato com a natureza e com a oportunidade de levar para casa frutas, verduras, legumes e outros tantos produtos de qualidade, artesanais e orgânicos. É com esse intuito que a Parada do Limoeiro nasceu há um ano e, agora, celebrando seu aniversário, colhe os frutos com uma clientela fiel.





Idealizadora do projeto, a cabeleireira Nilza Giroto, 61, explica que a Parada do Limoeiro é a materialização de um sonho pessoal que foi compartilhado entre as amigas e sócias: Amélia Torigoe, Kelly Nagahara e Rafaela Molter. Durante a pandemia, ela começou a vender queijos de porta em porta.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Entre as idas e vindas, sempre ficou encantada com aquele espaço às margens da Estrada do Limoeiro, então resolveu falar com o proprietário e colocar em prática o desejo de fazer uma feira do produtor. “Do limão fiz uma limonada e da pandemia fiz um delicioso suco, que é a Parada do Limoeiro”, destaca, ressaltando a união das quatro sócias.





Segundo a cabeleireira, o projeto é uma forma de dar visibilidade aos pequenos produtores da região, que cultivam os mais variados tipos de frutas, verduras e legumes e que, por vezes, têm dificuldade de participar de outras feiras na cidade.

Publicidade





Além dos produtos colhidos da terra, a Parada do Limoeiro também reúne artesanato, pães, doces, cafés, compotas, embutidos e outros tantos itens. Hoje, já são 40 expositores, sendo que a única exigência é que os produtos sejam orgânicos ou artesanais. Além disso, os visitantes podem aproveitar para comer comidas orientais, massas, chopes e drinks feitos na hora.





Leia a reportagem completa na Folha de Londrina :