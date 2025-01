Prefeitura de Londrina abre inscrições para curso gratuito de preparo de doces finos

Estão abertas as inscrições para o curso de preparo de doces finos, ofertado de forma gratuita pela Prefeitura de Londrina, através da SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. A formação tem duração de uma semana, de 24 a 28 de fevereiro. As aulas serão no Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) Centro, na rua Raposo Tavares, 894, das 14h às 17.





Os interessados poderão se inscrever através do site da qualificação profissional , no Portal da Prefeitura. No site, o trabalhador encontra todas as opções de cursos programados para o primeiro semestre de 2025 e já pode manifestar seu interesse em fazer qualquer um desses cursos. A SMTER entrará em contato com os selecionados para a efetivação da matrícula. Pessoas em situação de desemprego têm preferência e a ordem de inscrição é um dos fatores de seleção.

O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Cesar Makiolke, ressaltou a qualidade dos cursos oferecidos. “As formações do Senac são sinônimo de excelência, seja o curso que for. Temos a felicidade de contar com a equipe de instrutores e a estrutura do Senac para formar mão de obra qualificada para o mercado. O investimento da Prefeitura nas pessoas é o melhor investimento que podemos fazer. Com isso, damos ferramentas para os londrinenses se desenvolverem”, afirmou Makiolke.





A gerente Executiva do Senac Centro, Amanda Marconi, destacou o relacionamento do Poder público e a da Instituição no atendimento ao munícipe. “Senac e Secretaria do Trabalho é uma parceria que deu certo. Juntos, estamos transformando vidas por meio da qualificação profissional, contribuindo para que a cidade e os londrinenses prosperem. Que essa parceria perdure por muito tempo”, pontuou a gerente.





