Paraná divulga conceito arquitetônico do Terminal Metropolitano de Londrina

O governo do Paraná concluiu nesta semana o conceito arquitetônico do Terminal Metropolitano de Londrina. A estrutura, que terá 15 plataformas para ônibus e outras cinco áreas de espera, contará com espaços administrativos e de lazer, em um terreno de 12 mil metros quadrados em frente ao Terminal Urbano Central.





O conceito arquitetônico é um dos passos dentro dos estudos e anteprojeto de construção do terminal, realizados pela empresa Architectus S/S, contratada pela Amep após licitação realizada em julho de 2024. Agora, os trabalhos serão concentrados nos projetos estruturais, hidráulicos e elétricos, com conclusão prevista para maio.

PREVISÃO DE ENTREGA PARA 2026





“Nós estamos dentro do prazo e com a expectativa de que até o final do primeiro semestre a gente consiga realizar a licitação da obra, para na sequência darmos início aos trabalhos”, afirmou o diretor-presidente da Amep, Gilson Santos. “A expectativa é muito positiva para que a gente inicie essa obra tão esperada por Londrina e toda a região metropolitana”. A previsão é que o terminal seja entregue para a população em 2026.

Com estrutura prática e moderna, o espaço contará ainda com área administrativa, banheiros, lanchonetes (que devem atender o público interno e externo ao terminal), sala para motoristas, restaurante, quadra poliesportiva, playground, bicicletário, estacionamento, espaços arborizados e academia ao ar livre. Ao todo, serão cinco mil metros quadrados de área construída. O objetivo é que os espaços possam ser utilizados não só pelos passageiros, mas pela comunidade em geral.





“O Governo do Estado teve toda uma preocupação quando adquiriu o terreno para fazer o melhor uso possível dessa área. É um espaço importante, promovendo uma grande integração do transporte coletivo urbano e metropolitano, com serviços que poderão ser oferecidos para a comunidade, sejam da prefeitura ou do Estado, espaços de lazer, entre outros”, disse o diretor-presidente.

Santos também ressalta outro ganho com a construção do Terminal Metropolitano de Londrina. “Teremos um restaurante, tendo em vista que estamos falando de uma população que vem de outras cidades para Londrina e eventualmente precisa se alimentar, ou seja, é um ganho para toda a sociedade”, destacou. “Quanto mais ágil for esse deslocamento e esse tempo da pessoa no espaço, melhor é para o seu dia a dia, para a sua qualidade de vida”.





Além do conceito arquitetônico, a empresa responsável pelo anteprojeto também realiza estudos sobre a atualização das linhas a serem atendidas, horários e quantidade de passageiros, demanda de serviços, lojas e comércios que podem ser atendidos pelo terminal, prognóstico de demolição, terraplanagem, fundação, drenagem, estrutura, pavimentação, paisagismo e sinalização.

FUTURO TERMINAL ESTÁ LOCALIZADO NO CENTRO HISTÓRICO DE LONDRINA





A escolha do terreno foi estratégica: em frente ao terminal urbano de Londrina. O objetivo é facilitar o dia a dia da população que utiliza o transporte coletivo, garantindo mais velocidade para aqueles que utilizam os dois sistemas (urbano e metropolitano) e também valorizando a região onde será instalado, na zona central da cidade.

HISTÓRICO





A construção do Terminal Metropolitano de Londrina é uma demanda antiga da população, uma vez que o transporte entre as cidades do entorno é feito apenas por meio de pontos de ônibus, sem um local centralizado e apropriado. Diariamente, circulam em Londrina cerca de 50 mil pessoas residentes nos municípios vizinhos, como Cambé, Ibiporã, Rolândia e Jataizinho, e que se deslocam seja a trabalho, estudo ou lazer.

O terreno onde será edificado o terminal, sem uso há anos, teve seu processo de compra por parte do Governo do Estado finalizado em fevereiro de 2024 por R$ 19 milhões, após a área ser decretada como de utilidade pública. Desde então, a Amep trabalha para tirar a obra do papel, aguardada há anos pela população londrinense e de municípios da região.





QUALIDADE DE VIDA

Facilitar a vida do cidadão com estruturas mais modernas não é o único objetivo do Governo do Estado com a construção dos novos terminais de ônibus. Pelo menos outras duas estruturas construídas pela Amep contam com áreas de lazer, fazendo com que o local integre a cidade não só no sentido do transporte, mas também nas relações entre as pessoas.





É o caso do Terminal de Piraquara, na RMC (Região Metropolitana de Curitiba), inaugurado em agosto de 2023. Quatro vezes maior que a estrutura antiga, o espaço conta com quadra poliesportiva, meia quadra esportiva, playground, bicicletários, academia ao ar livre e paisagismo com plantio de árvores ornamentais.





Também na RMC, o novo Terminal Metropolitano de São José dos Pinhais é outro que une a praticidade do dia a dia com estruturas de lazer para os usuários do sistema e moradores do entorno, podendo ser utilizado especialmente durante os finais de semana. Entre as instalações estão academia ao ar livre, área de recreação, parque infantil, bicicletário e estacionamento. Possui ainda uma Araucária Solar, que com placas fotovoltaicas e tomadas disponíveis a quem transita pela região e precisa carregar o celular ou outros equipamentos eletrônicos.





