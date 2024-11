Paraná Empreende Mais abre inscrições para curso de tecnologia e inovação em Londrina

O Paraná Empreende Mais está com inscrições abertas para o curso de tecnologia e inovação, que será promovido no período da noite, nos dias 05, 06, 12 e 13 de dezembro, na UEL- Cesa (Universidade Estadual de Londrina).





Interessados deverão inscrever através do site: https://sites.uel.br/empreendemais/ .

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Confira o que o aluno irá aprender com o módulo





Para empreendedores, a inovação tecnológica e a TIC (tecnologia da informação e comunicação) são aliadas para o sucesso do negócio:

Publicidade





Manter um relacionamento próximo com os clientes: é preciso antecipar as necessidades dos clientes, o que só é possível com um bom relacionamento.





Utilizar ferramentas de TIC: as tecnologias permitem manter conexões rápidas com clientes e fornecedores.

Publicidade





Estabelecer relações de colaboração: é preciso colaborar com concorrentes, clientes, fornecedores e empresas complementares.





Implementar inovações: é preciso inovar em todas as atividades internas e externas da empresa.

Publicidade





Estimular a criatividade: é preciso desenvolver recursos criativos para a empresa.





Foco no cliente: é preciso ter em mente as necessidades dos clientes.

Publicidade





Capacitar a equipe: é preciso capacitar a equipe para que ela possa ajudar na inovação.





A inovação é um pré-requisito para a sobrevivência de pequenas empresas em um cenário de crise e de constantes mudanças.





Leia também: