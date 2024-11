UEM tem mais de 33 mil inscritos no Vestibular de Verão e PAS 2024

Mais de 33 mil pessoas vão concorrer a vagas de graduação na UEM (Universidade Estadual de Maringá) por meio do Vestibular de Verão e do PAS (Processo de Avaliação Seriada) 2024. As inscrições para ambos os processos seletivos terminaram em novembro. São 1,2 mil inscritos a mais em relação ao ano passado. Foram 31.899 candidatos em 2023 e 33.115 neste ano, somadas as duas modalidade.





Os editais com a relação de inscrições homologadas podem ser consultados no site da Comissão de Vestibular Unificado (CVU) ou no App Vestibular UEM.





A prova do PAS será aplicada neste domingo (1º) em Maringá e em outras dez cidades paranaenses – Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Paranavaí e Umuarama. Já a prova do Vestibular de Verão 2024 será realizada em 12 de janeiro de 2025. No último domingo (24), porém, candidatos ao curso de Música prestaram a prova de habilidades específicas e o resultado da avaliação já está disponível no site da CVU e no App Vestibular UEM.





Somados, os processos seletivos ofertam 1.266 vagas para mais de 70 cursos de graduação presenciais e gratuitos da UEM, distribuídos entre o câmpus-sede, em Maringá, e outros cinco câmpus regionais da instituição: Cianorte, Cidade Gaúcha, Goioerê, Ivaiporã e Umuarama. Os resultados dos processos seletivos serão divulgados em 31 de janeiro.

Ambos os concursos preveem ingresso em 2025, quando o calendário acadêmico da UEM voltará a coincidir com o calendário civil. O próximo ano letivo terá início em março e término em dezembro do ano que vem. Portanto, os aprovados no Vestibular de Verão e no PAS 2024 ingressarão na Universidade com o calendário já ajustado, o que não ocorria há seis anos.





Outra novidade é que tanto Vestibular de Verão quanto PAS ofertam vagas para cinco novos cursos de graduação da UEM – Engenharia Têxtil e Serviço Social, no câmpus de Maringá; e Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Computação e Tecnologia em Gastronomia, no CAU (Câmpus Regional de Umuarama). Recém-aprovadas, as novas graduações receberão estudantes pela primeira vez.

Além disso, cursos já ofertados pela instituição serão desenvolvidos em novos turnos. É o caso da graduação em Música, no câmpus Maringá, que terá aulas em período matutino. Já os cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia de Alimentos, ambas do CAU, em Umuarama, passarão a ser ofertados no período noturno.