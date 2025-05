Forças de segurança têm o controle da situação em Londrina, diz secretário

Os prefeitos de Londrina, Tiago Amaral (PSD), de Cambé, Conrado Scheller (PSD), e de Ibiporã, José Maria Ferreira (PSD), além de lideranças dos municípios, se reuniram com o secretário estadual de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, nesta terça-feira (18), perto do meio-dia. O objetivo foi alinhar as medidas de segurança em meio aos protestos que ocorreram em Londrina e tiveram repercussão da região.





Mais cedo, no 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar), o secretário já havia frisado que não serão tolerados novos bloqueios. Policiais de outros municípios estão em Londrina para reforçar a segurança e estão previstas operações na cidade.

Às lideranças, Teixeira disse ser necessário reiterar à população que as forças de segurança têm o controle da situação. “Não convém parar as aulas, transporte público ou coleta do lixo. Onde houver pontualmente qualquer problema, tragam para a segurança pública que iremos naquele ponto”, dizendo que não é recomendado “gerar uma situação de insegurança maior do que está, pois hoje nós temos o controle”.





Amaral se posicionou na mesma linha. A Prefeitura começou a avaliar o cenário na noite de segunda e optou, junto das concessionárias do transporte coletivo, por suspender temporariamente o serviço, que já foi retomado nesta terça. O atendimento da coleta de lixo e as escolas também funcionaram normalmente.





“Nós autorizamos a retomada dos serviços públicos. Fizemos a opção ontem, por ser tecnicamente a melhor opção, para garantir tanto a integridades das estruturas públicas quanto a integridade das pessoas”, frisou.





