Paróquia de Londrina promove bênção de carros no Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas

A Paróquia Santo Antônio do Jardim Cafezal 4, na Zona Sul de Londrina, comemora o Dia de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas, de um jeito especial: com uma bênção de automóveis dada pelo padre Daniel Alves de Castro em frente à Igreja.

Até as 18h desta quinta-feira (25), condutores de carros, motocicletas, caminhões e quaisquer outros meios de transporte podem passar pelo local para serem abençoados.

Mesmo assim, segundo Castro, o foco não são somente os motoristas. "Benzemos todo mundo que passa por aqui: condutores, pedestres, cachorros e gatos. Afinal, todos merecem as bênçãos e São Cristóvão é um santo muito poderoso para interceder pelas pessoas em sua família, trabalho e todos os outros lugares que estão", afirma.

Natural de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, o padre trabalha na Paróquia Santo Antônio do Jardim Cafezal 4 há três anos. Desde que chegou, o pároco promove a bênção dos carros, uma tradição que começou antes de sua chegada, mas que deve continuar por muito tempo.

"O padre que estava aqui antes de mim também fazia uma bênção no Dia de São Cristóvão e eu, que gosto de abençoar e de ter contato com as pessoas, não podia deixar isso se perder. É uma verdadeira tradição aqui no bairro e muita gente de outras regiões vêm até aqui para ganhar a bênção", conta.

De acordo com Castro, o objetivo de promover as bênçãos ao longo de todo o dia é dar oportunidade a todos que querem ser abençoados. "Estamos aqui desde o começo da manhã e vamos ficar até o final da tarde para que as pessoas consigam vir quando estiverem indo ou voltando do trabalho, por exemplo. Queremos facilitar a vida", explica.

Apesar de não haver um balanço, o pároco conta que, em 2023, cerca de 400 veículos passaram pela Igreja para receber a bênção. "No ano passado, íamos ficar até às seis ou sete da noite, mas acabamos ficando até às dez, porque não parava de chegar gente. Um vai falando para o outro e, quando vemos, tem filas por aqui."

A comerciante Luciana de Lima, que estava a caminho do local, afirma que não tem um veículo e, mesmo assim, faz questão de passar pela Paróquia todos os anos para receber a bênção do padre. "Coisa boa a gente não pode perder a chance, né?! Quanto mais bênçãos e quanto mais proteção, melhor!"





O TRÂNSITO

Para o pároco, as bênçãos de São Cristóvão são direcionadas, principalmente, aos condutores de automóveis devido à periculosidade do trânsito nos dias atuais. "As pessoas têm tido muita pressa e, assim, acabam dirigindo de uma forma perigosa que coloca todos em risco", diz.

Juliano Alves, que trabalha como caminhoneiro, foi um dos abençoados e diz que essa foi a primeira vez que veio até a Igreja para receber a bênção no dia do santo. "Trabalho com entregas aqui na região de Londrina, então sempre estou andando dentro das cidades e nas rodovias. É perigoso, porque passo muito tempo na estrada, então decidi vir pedir uma proteção."





INTERAÇÃO ENTRE IGREJA E DEVOTOS

Ainda que as bênçãos sejam o foco principal da ação, o padre Daniel Alves de Castro destaca que o momento é, também, uma oportunidade para que as pessoas possam interagir.

"A pandemia impactou muito nosso convívio social, pois naquele momento era necessário. Agora, como temos as vacinas, podemos voltar a ter esse contato presencial e prezo muito por isso. Quando as pessoas vêm até aqui, interagimos, conversamos e damos risada. É um momento muito importante para mim e, com certeza, para os fiéis também", comenta.

Enquanto a reportagem do Portal Bonde esteve na Paróquia para acompanhar a bênção dos veículos, foi possível observar a interação entre os que passavam e o padre. Muitas vezes, os pedestres, motoristas e motociclistas agradeciam pela ação antes de seguir seus caminhos.

"Não tenho carro nem nada, mas ando mais que notícia ruim, então quero minha bênção!", brincou uma senhora que passava em frente à Paróquia. "Essa moto é o que uso pra levar o sustento da minha família, então preciso estar sempre protegido", comentou um motociclista.





HISTÓRIA DE SÃO CRISTÓVÃO

Para o padre Daniel Alves de Castro, São Cristóvão é um dos mensageiros de Deus e, com as bênçãos, é esperado que as pessoas ajam com fé e calma, especialmente no trânsito.

"São Cristóvão é conhecido por ter sido um homem muito forte e que colocava as pessoas em seu ombro para fazer travessias em um rio. Em um certo dia, fez a travessia de um menino, mas esse menino estava ficando cada vez mais pesado. Ao chegar ao outro lado, o menino contou a São Cristóvão que era Jesus e, por isso, o santo estava carregando toda a humanidade", explica.

De acordo com a história da Igreja Católica, São Cristóvão era invencível devido à sua força e, por isso, queria servir ao ser mais poderoso. Ao servir um rei, percebeu que os seres humanos tinham medo do diabo e, ao seguir o diabo, descobriu que este temia a Cruz, já que Cristo morreu nela.

Para buscar Jesus para servi-lo, então, o santo pediu informações e foi orientado a esperar e, enquanto isso, ajudar as pessoas a atravessarem o rio. Foi nessa ocasião que São Cristóvão conheceu Cristo.

"São Cristóvão é o padroeiro dos motoristas porque fazia essa travessia, então abençoa todos aqueles que transportam pessoas. Mas, além disso, a história pode nos levar além: todos nós podemos carregar as pessoas com boas palavras e ações", argumenta o padre.





FESTIVAL DA PRIMAVERA

A Paróquia Santo Antônio do Jardim Cafezal 4 promove, também, outras iniciativas para incentivar a interação entre os devotos da Igreja. No dia 22 de setembro deste ano, por exemplo, vai acontecer o 3º Festival da Primavera, que promete reunir cerca de cinco mil pessoas.

"Fazemos essa festa há três anos e muita gente vem, é uma comemoração linda. Além de ter toda essa questão do encontro entre as pessoas, temos prêmios muito bons. Nesse ano, vamos fazer um bingo com prêmios de R$ 10 mil e R$ 5 mil", conta Castro.

A cartela do bingo para concorrer às premiações custa R$ 40 e os valores arrecadados serão usados em obras da Igreja. Caso chova na data prevista, o evento deverá acontecer no dia 29 de setembro. Mais informações podem ser obtidas no site da Paróquia.