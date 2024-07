Dia de São Cristóvão: Paróquia de Londrina promove bênção dos carros nesta quinta

A Paróquia Santo Antônio do Jardim Cafezal, em Londrina, vai promover mais uma edição da bênção dos automóveis nesta quinta-feira (25), Dia de São Cristóvão. A partir das 8h, o pároco Daniel Alves de Castro receberá os fiéis e adianta à reportagem que podem levar o que quiserem: carro, moto, bicicleta e cavalo. As bênçãos serão feitas até as 18h. A paróquia fica na rua Jair Carvalho de Oliveira, 280.





De acordo com Castro, esta é uma oportunidade para levar os veículos antes ou após o trabalho, por exemplo. ''Nem sempre as pessoas têm a chance de levar seu carro para uma benção. Por isso, essa é uma data também para pedir a proteção de Deus aos motoristas que estão dirigindo. São tantos acidentes de trânsito registrados na nossa cidade. Então, isso é importante'', reforça.

O padre conta que sempre gostou do Dia de São Cristóvão e, por isso, teve a iniciativa de começar a fazer as bênçãos dos veículos na Paróquia do Cafezal. Faz três anos que a ação é promovida na paróquia.





SÃO CRISTÓVÃO

Para o padre Daniel, São Cristóvão foi um sinal da graça de Deus e, com a bênção dada às pessoas e aos transportes, espera que todos ajam com fé, calma e serenidade. "São Cristóvão carregou Jesus no ombro e nós podemos transportar seus ensinamentos com palavras, atitudes e gestos."





A história do santo, que é considerado padroeiro dos motoristas, afirma que São Cristóvão era um homem muito forte, que tinha o desejo de servir ao ser mais poderoso devido à sua invencibilidade. Ao servir um rei, percebeu que o homem tinha medo do diabo e, por isso, acreditou que este seria mais poderoso.

