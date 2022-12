Parque Arhur Thomas fica aberto para visitação no Natal; confira os horários

Quem procura uma área de lazer ao ar livre e sem precisar gastar no Natal poderá ir até o Parque Arthur Thomas, na zona sul de Londrina.





O espaço vai abrir normalmente no domingo (25), das 8h às 17h, assim como na véspera e também no Ano Novo, no dia 1º de janeiro. A Sema (Secretaria Municipal de Ambiente), inclusive, lançou uma cartilha digital com diversas informações sobre o parque, que a partir do ano que vem deverá passar por reformas.



Já os quatro maiores shoppings da cidade ficarão fechados no domingo, com exceção das salas de cinemas de alguns, como o caso do Boulevard, que terá quatro sessões no período da tarde.





Os bancos, como de costume, seguem fechados no fim de semana e na segunda-feira (26) retomam o horário de funcionamento normal. O último dia de expediente bancário em 2022 será na quinta-feira (29).

Na saúde, as UBS (Unidades Básicas de Saúde) abrem até as 13h nesta sexta-feira (23), enquanto que na segunda-feira funcionarão apenas as UPA (Unidades de Pronto Atendimento) do jardim do Sol e Sabará e os PA (Prontos Atendimentos) do Leonor, Maria Cecília e União da Vitória.





Os ônibus do transporte coletivo circularão sem alterações nas tabelas de horário.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.