Parque Arthur Thomas em Londrina completa 48 anos de criação neste domingo

O último remanescente florestal de grande porte na área urbana de Londrina, o Parque Municipal Arthur Thomas, completa 48 anos de criação neste domingo (17).





Originalmente, o espaço onde a unidade está havia sediado a primeira usina hidrelétrica do município, a Usina Cambé, inaugurada em 1939 e ativa até 1967. A lei municipal nº 2.564, que criou oficialmente o parque, foi assinada em 17 de setembro de 1975, e o local foi aberto à visitação em 10 de dezembro de 1987.

Com área de 85,47 hectares, o Arthur Thomas é habitado por uma fauna que inclui espécies como macaco-prego, quati, cutia, paca, teiú, carão, garça, águia-pescadora e tatu-galinha, entre outros animais. É também uma importante reserva do ponto de vista da flora, abrigando inclusive árvores ameaçadas de extinção como a peroba-rosa e a araucária.





No total, conta com sete trilhas de caminhada, das quais quatro encontram-se atualmente abertas ao público. Além do lago situado no centro da unidade, uma das principais atrações é a Cachoeira do Beija-Flor, que tem 25m de altura e possui um mirante.

O gerente de Parques e Biodiversidade da Sema (secretaria Municipal do Ambiente) e presidente do Consemma (Conselho Municipal do Meio Ambiente), bioólogo Jonas Pugina, destacou que o parque é um fragmento da Mata Atlântica, o bioma mais ameaçado do Brasil.





“É um espaço por onde passam sete córregos, rico em recursos hídricos, e que preserva importantes espécies da fauna e flora brasileiras. O Parque é um lugar muito bonito, aberto e adequado para visitas em família, contando inclusive com estacionamento. Convidamos todos os londrinenses para vir conhecer”, salienta.

Ainda conforme o biólogo, a Prefeitura de Londrina iniciou na última semana diversas obras de revitalização. Esse conjunto de intervenções tem investimento de R$ 5,8 milhões, com recursos provenientes do Fundo Municipal do Meio Ambiente, gerido pelo Consemma.





“Entre as melhorias que serão executadas estão a troca das cercas externas por palitos de concreto, melhorias nas calçadas ao redor do parque, construção de passagens para os animais e instalação de pista de caminhada na parte interna. O parque também terá jardins de mel – áreas onde serão colocadas colmeias de abelhas nativas, sem ferrão – e jardins dos sentidos para ações de educação ambiental. Nosso objetivo é que o Arthur Thomas fique cada vez mais agradável para a população”, destaca.

